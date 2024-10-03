Томенко и Патрушев обсудили перспективы развития АПК в Алтайском крае

Губернатор во время рабочей встречи с вице-премьером отметил, что у региона получится добиться плановых показателей по сбору урожая

03 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко и вице-премьера Дмитрия Патрушева / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил Алтайский край с рабочей поездкой. На встрече с губернатором региона Виктором Томенко он обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса и реализации нацпроекта "Экология".

По словам Патрушева, Алтайский край – один из важных экономических центров Сибири. В регионе устойчиво развивается целый ряд отраслей экономики. Валовой региональный продукт (ВРП) достигает порядка триллиона рублей, при этом почти 16% показателя приходится на сельское хозяйство.

"В 2023 году Алтайский край стал лидером по сбору зерна в Сибири. Сейчас активно идет уборка нового урожая. Несмотря на введенный режим ЧС, намолочено более 4,5 млн тонн. Отмечу, что урожайность выше прошлогодних значений. Поэтому вновь ожидаем достойных сборов", – сказал вице-премьер.

Томенко подтвердил, что в регионе удастся выполнить план по урожаю, несмотря на непростые погодные условия. И отметил, что он составляет примерно 5,5 млн тонн зерновых, зернобобовых. Учитывая, что 80% площадей уже убрано, добиться этого значения получится.

"По крайней мере, на это сегодня сориентированы наши аграрии. К сожалению, уже есть ситуация, которую не поправишь. Это снижение качества зерна. Режим ЧС был введен в связи с переувлажнением почвы. В уборочную страду лил дождь. Но имеющаяся у наших аграриев техника, оборудование, обеспеченность всеми видами топлива, горюче-смазочных материалов позволяют сушить зерно. Плюс мастерство, профессионализм аграриев. Это все позволяет собрать и сохранить урожай", – отметил глава региона.

По словам Патрушева, Алтайский край в числе лидеров страны по производству молока, также развивается и мясное направление. Правительство, со своей стороны, направило в 2024 году на развитие отрасли 2,6 млрд рублей.​ Также регион активно участвует в нацпроекте "Экология". В текущем году субъекту на природоохранные мероприятия направлено более 140 млн рублей федеральных средств. В рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие" Алтайский край продолжит работу по этим направлениям.

Кроме того, регион примет участие в федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла" по созданию комплексной системы обращения с коммунальными отходами – это позволит добиться результатов, обозначенных указом президента Владимира Путина, а также улучшить экологическую обстановку в субъекте.