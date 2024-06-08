Томенко и Романенко поздравили социальных работников

Политики пожелали специалистам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях

08 июня 2024, 12:40, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили социальных работников с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале правительства региона.

Политики указали, что работа в сфере соцзащиты требует терпения, душевного тепла, чуткости, отзывчивости, компетентности и ответственности – и алтайские соцработники достойно справляются со своими обязанностями и делятся опытом с коллегами из других регионов.

"Благодарим всех социальных работников за нелегкий труд, внимательное отношение к каждому, кто нуждается в поддержке. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!" – заключили Томенко и Романенко.

8 июня с Днем социального работника также поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.