Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества

Политики пожелали гражданам сил, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго

09 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале краевого правительства, говорится:

"Дорогие жители Алтайского края!

Сегодня, 9 декабря, в нашей стране отмечают День Героев Отечества.

Эта важная для России дата напоминает о многих поколениях настоящих патриотов, проявивших доблесть, мужество и самоотверженность в деле защиты Родины. Героические поступки во имя безопасности и мирного будущего любимой страны снискали им славу современников и потомков. Мы свято храним память о героях, передаем ее из поколения в поколение.

Жители Алтайского края вместе со всей страной всегда вставали на защиту Отечества. Подвиг многих земляков удостоен высоких государственных наград и званий. Мы гордимся тем, что среди наших земляков почти 500 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. Имена их увековечены не только на мемориалах Славы, но и в названиях улиц, школ, а самое главное – в народной памяти.

Россия сегодня вновь защищает свой суверенитет и безопасность граждан. Мы верим: любовь к родной земле, память о героях поможет нам выдержать все испытания и победить.

Желаем вам сил, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго! С праздником!"

Справка: День Героев Отечества посвящен всем, кто носит звание Героя Советского Союза и России, а также полным кавалерам Ордена Славы и Ордена Святого Георгия.