Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем молодежи
Политики пожелали молодым счастья, оптимизма и успехов
29 июня 2024, 09:31, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили местных жителей с Днем молодежи, сообщили в администрации региона.
"Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи России!" – сказали они.
Политики отметили, что именно амбициозные и энергичные 20-летние и 30-летние – главный интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс страны, и именно от них зависит, какой Россия станет завтра.
Томенко и Романенко признались, что искренне гордятся талантливой молодежью, которая показывает высокие результаты в учебе, науке, бизнесе, сельском хозяйстве, спорте и других отраслях, а также проявляют искреннюю любовь к стране и родному краю, участвуя в волонтерской, поисковой, военно-патриотической и общественно-политической деятельности.
"Желаем вам верить в себя и никогда не останавливаться на достигнутом! Счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!" – заключили политики.
22:01:15 29-06-2024
А что молодёжь ответила ? Молодёжи дали слово ?