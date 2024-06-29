Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем молодежи

Политики пожелали молодым счастья, оптимизма и успехов

29 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили местных жителей с Днем молодежи, сообщили в администрации региона.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи России!" – сказали они.

Политики отметили, что именно амбициозные и энергичные 20-летние и 30-летние – главный интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс страны, и именно от них зависит, какой Россия станет завтра.

Томенко и Романенко признались, что искренне гордятся талантливой молодежью, которая показывает высокие результаты в учебе, науке, бизнесе, сельском хозяйстве, спорте и других отраслях, а также проявляют искреннюю любовь к стране и родному краю, участвуя в волонтерской, поисковой, военно-патриотической и общественно-политической деятельности.