Барнаульцам рассказали, какие мероприятия пройдут в честь Дня молодежи

Среди ключевых локаций — гребной канал и парк "Центральный"

29 июня 2024, 08:20, ИА Амител

Молодежь в кедах / Фото: unsplash.com

В Барнауле с 27 по 30 июня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. В этом году он выпадает на 29-е число.

Как сообщили в мэрии, спортивные, концертные и игровые программы пройдут в этот день во всех районах города.

Среди ключевых мероприятий: состязания "Алтайская регата. Фестиваль драконов" на гребном канале и Кубок 19-го сезона официальной Барнаульской лиги КВН в парке "Центральный". Полный список мероприятий – на афише:

Афиша / t.me/barnaul_org

День молодежи был установлен в 1993 году по распоряжению президента Бориса Ельцина. До этого в СССР существовал День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня с 1958 года.

В День молодежи проводятся концерты, фестивали, конференции и прочие мероприятия. По 2022 год праздник отмечали 27 июня, но с 2023-го по поручению Владимира Путина его перенесли на последнюю субботу месяца.