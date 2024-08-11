Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем строителя

В последние пять лет в регионе построили почти 4,5 млн "квадратов" жилья

11 августа 2024, 16:52, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

11 августа в России отмечают свой профессиональный праздник представители строительной отрасли. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили поздравление сотрудникам и ветеранам сферы по случаю Дня строителя.

В обращении отмечается, что в последние пять лет в крае построили почти 4,5 млн "квадратов" жилья, а также ввели в строй около 150 социальных объектов: школ, детских садов, а также учреждений здравоохранения, культуры и спорта. В этом полугодии краевой жилой фонд прирос на 560 тысяч квадратных метров, а в эксплуатацию ввели поликлинику в селе Советском, детсад в селе Шахи и школу в селе Повалиха.

Кроме того, продолжается работа в подшефном Славяносербском районе ЛНР. Там алтайским строителям удалось отстроить 463 жилых и социальных объекта.

Томенко и Романенко поблагодарили строителей и подчеркнули, что благодаря их профессионализму города и села Алтая становятся уютнее и красивее. "Сердечно благодарим вас за добросовестный труд! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким", – подчеркнули политики.