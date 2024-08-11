Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем строителя
В последние пять лет в регионе построили почти 4,5 млн "квадратов" жилья
11 августа 2024, 16:52, ИА Амител
11 августа в России отмечают свой профессиональный праздник представители строительной отрасли. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили поздравление сотрудникам и ветеранам сферы по случаю Дня строителя.
В обращении отмечается, что в последние пять лет в крае построили почти 4,5 млн "квадратов" жилья, а также ввели в строй около 150 социальных объектов: школ, детских садов, а также учреждений здравоохранения, культуры и спорта. В этом полугодии краевой жилой фонд прирос на 560 тысяч квадратных метров, а в эксплуатацию ввели поликлинику в селе Советском, детсад в селе Шахи и школу в селе Повалиха.
Кроме того, продолжается работа в подшефном Славяносербском районе ЛНР. Там алтайским строителям удалось отстроить 463 жилых и социальных объекта.
Томенко и Романенко поблагодарили строителей и подчеркнули, что благодаря их профессионализму города и села Алтая становятся уютнее и красивее. "Сердечно благодарим вас за добросовестный труд! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким", – подчеркнули политики.
17:59:23 11-08-2024
Пожелание- уделять внимание комфортной среде: садики,школы,парковки,детские площадки,поликлиники,спортивные школы.
Ну а самое главное-возможности комфортно передвигаться по городу,возможности ПРОСТО СЕСТЬ на транспорт и уехать на работу. Сейчас немыслимые пробки, автобусы ждешь долго, а когда настроят на окраинах, что будет?
18:19:36 11-08-2024
Гость (17:59:23 11-08-2024) Пожелание- уделять внимание комфортной среде: садики,школы,п... Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...
19:09:32 11-08-2024
Гость (17:59:23 11-08-2024) Пожелание- уделять внимание комфортной среде: садики,школы,п... эти типы на автобусах не ездят
21:38:09 11-08-2024
Садитесь на 41 автобус и катайтесь через полгорода. Никогда практически давки нет. Живу на конечной на Челюскинцев. 10 минут и я на Новом рынке. Быстрее чем на такси так как по Ленискому по выделенке едет. И всего за 35 рублей.