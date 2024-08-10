Больше 1 млн жителей Алтайского края регулярно занимаются спортом

Губернатор Томенко поздравил граждан с Днем физкультурника

10 августа 2024, 11:59, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем физкультурника. В своем Telegram-канале он напомнил, что в крае активно поддерживается развитие спортивной инфраструктуры, а власти организуют работу самых разных спортивных клубов и школ.

"Сейчас по имеющейся оценке физкультурой регулярно занимаются уже больше 1 миллиона жителей края. За пять лет по всему краю мы обновили и построили несколько десятков стадионов, спорткомплексов и спортплощадок, в том числе для сдачи норм ГТО. У нас регулярно проходят интереснейшие соревнования краевого, всероссийского и международного уровня", — написал Томенко.

Он добавил, что региональное правительство и дальше будет уделять особенное внимание этой сфере человеческой жизни. Он пожелал всем спортсменам и физкультурникам новых достижений и побед, успехов и удачи.

Томенко также показал, как занимается спортом. В соцсетях он опубликовал кадры, на которых кидает мяч в баскетбольное кольцо.