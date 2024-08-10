НОВОСТИСпорт

Больше 1 млн жителей Алтайского края регулярно занимаются спортом

Губернатор Томенко поздравил граждан с Днем физкультурника

10 августа 2024, 11:59, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем физкультурника. В своем Telegram-канале он напомнил, что в крае активно поддерживается развитие спортивной инфраструктуры, а власти организуют работу самых разных спортивных клубов и школ.

"Сейчас по имеющейся оценке физкультурой регулярно занимаются уже больше 1 миллиона жителей края. За пять лет по всему краю мы обновили и построили несколько десятков стадионов, спорткомплексов и спортплощадок, в том числе для сдачи норм ГТО. У нас регулярно проходят интереснейшие соревнования краевого, всероссийского и международного уровня", — написал Томенко.

Он добавил, что региональное правительство и дальше будет уделять особенное внимание этой сфере человеческой жизни. Он пожелал всем спортсменам и физкультурникам новых достижений и побед, успехов и удачи.

Томенко также показал, как занимается спортом. В соцсетях он опубликовал кадры, на которых кидает мяч в баскетбольное кольцо.

Виктор Томенко Спорт

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:14:48 10-08-2024

Типа каждый второй? Да не надо преувеличивать (мягко говоря)

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
александр

12:29:22 10-08-2024

Привычка врать у них в крови, они делают это автоматически, "по привычке"

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:32 10-08-2024

Да больше, больше.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:48:26 10-08-2024

Гость (12:41:32 10-08-2024) Да больше, больше.... Да. В несколько раз.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:33 10-08-2024

Только рапортовать и могут. А по факту: при заводах и предприятиях спорт похоронили, комнаты школьника в многоэтажках поприватизировали под личное жильё, кожаный мяч, золотая шайба не проводится, военно—спортивные игры летние и зимники похоронили, хоккейные коробки при дворах заставили металлическими гаражами. Продолжать?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серж

15:28:26 10-08-2024

Свежо предание,но верится с трудом

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:00 10-08-2024

Понты дороже денег

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:37:30 10-08-2024

Водостоки не работают.
Город после каждого дождя и ливня затоплен. А он по спорт.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:39:12 10-08-2024

гость (19:37:30 10-08-2024) Водостоки не работают.Город после каждого дождя и ливня ... Плавание. Там даже с экипировки проще.
Или бобслей.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:59 10-08-2024

На данный момент это самое важное. День физкульиурника! Отмените, пожалуйста, праздники хотябы на год. Найдите волю, проявите великодушие!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров