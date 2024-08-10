Больше 1 млн жителей Алтайского края регулярно занимаются спортом
Губернатор Томенко поздравил граждан с Днем физкультурника
10 августа 2024, 11:59, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем физкультурника. В своем Telegram-канале он напомнил, что в крае активно поддерживается развитие спортивной инфраструктуры, а власти организуют работу самых разных спортивных клубов и школ.
"Сейчас по имеющейся оценке физкультурой регулярно занимаются уже больше 1 миллиона жителей края. За пять лет по всему краю мы обновили и построили несколько десятков стадионов, спорткомплексов и спортплощадок, в том числе для сдачи норм ГТО. У нас регулярно проходят интереснейшие соревнования краевого, всероссийского и международного уровня", — написал Томенко.
Он добавил, что региональное правительство и дальше будет уделять особенное внимание этой сфере человеческой жизни. Он пожелал всем спортсменам и физкультурникам новых достижений и побед, успехов и удачи.
Томенко также показал, как занимается спортом. В соцсетях он опубликовал кадры, на которых кидает мяч в баскетбольное кольцо.
12:14:48 10-08-2024
Типа каждый второй? Да не надо преувеличивать (мягко говоря)
12:29:22 10-08-2024
Привычка врать у них в крови, они делают это автоматически, "по привычке"
12:41:32 10-08-2024
Да больше, больше.
19:48:26 10-08-2024
Гость (12:41:32 10-08-2024) Да больше, больше.... Да. В несколько раз.
14:40:33 10-08-2024
Только рапортовать и могут. А по факту: при заводах и предприятиях спорт похоронили, комнаты школьника в многоэтажках поприватизировали под личное жильё, кожаный мяч, золотая шайба не проводится, военно—спортивные игры летние и зимники похоронили, хоккейные коробки при дворах заставили металлическими гаражами. Продолжать?
15:28:26 10-08-2024
Свежо предание,но верится с трудом
17:38:00 10-08-2024
Понты дороже денег
19:37:30 10-08-2024
Водостоки не работают.
Город после каждого дождя и ливня затоплен. А он по спорт.
23:39:12 10-08-2024
гость (19:37:30 10-08-2024) Водостоки не работают.Город после каждого дождя и ливня ... Плавание. Там даже с экипировки проще.
Или бобслей.
22:54:59 10-08-2024
На данный момент это самое важное. День физкульиурника! Отмените, пожалуйста, праздники хотябы на год. Найдите волю, проявите великодушие!