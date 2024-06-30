Томенко: инвестиции в туризм в Алтайском крае за год превысили 4 млрд рублей
В крае активно реализуют масштабные проекты в сфере туризма, в том числе с федеральной поддержкой
30 июня 2024, 12:42, ИА Амител
Государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае за год составили более 4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Виктор Томенко рассказал, что на эти деньги возводят и крупные федеральные курорты, способные вместить несколько тысяч человек.
Так, в крае активно реализуют масштабные проекты в сфере туризма, в том числе с федеральной поддержкой. Идет развитие левобережья реки Катуни, где расположились "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета".
"Это федеральные проекты, по сути, мы строим современный новый курорт на 2-3 тыс. мест. Туристская территория "Белокуриха горная" также создается при федеральной поддержке для расширения вместимости всем хорошо известного города-курорта Белокуриха. Думаю, со временем мы сможем в 1,5-2 раза увеличить количество мест размещения в результате реализации наших крупных инвестиционных проектов", – сказал Томенко.
Он добавил, что ежегодно турпоток растет. По итогам 2023 года он достиг 2,3 млн человек, однако у властей есть реальные планы по его дальнейшему увеличению.
14:50:28 30-06-2024
Копейки на самом деле.
14:53:57 30-06-2024
Достали со своим туризмом. Жизнь в Алтайском крае самая никчемная .
15:09:33 30-06-2024
ОМСУ необходимо срочно спасать, зарплаты нищенские, если в срочном порядке не решите вопрос с заработными платами, то лишитесь ОМСУ, острый кадровый голод, а дальше будет только хуже.зарплата на селе должна быть в два раза выше чем в городе, иначе народ не удержать здесь, поскольку на селе условия проживания и комфорт на порядок хуже чем в городе, а учитывая что и зарплата ниже чем в городе, то смысла здесь оставаться нет. А если угробить ОМСУ, то это будет крах.
15:43:11 30-06-2024
Про туризм - это Республика Алтай. При разрушении производств - сила края в сельхозке. А в туризм на сдачу поиграться
17:16:09 30-06-2024
Ой, все лучше и лучше жизнь в крае! Производство растет, туризм развивается. Скоро, видно, хорошо заживут люди в крае, зарплаты подымутся. Ведь так все замечательно пишут!
17:28:46 30-06-2024
А что будет населению Алтайского края от сибирской монеты?
Ответ: ничего
12:22:46 01-07-2024
Обман, иллюзия,мираж.