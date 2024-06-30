Томенко: инвестиции в туризм в Алтайском крае за год превысили 4 млрд рублей

В крае активно реализуют масштабные проекты в сфере туризма, в том числе с федеральной поддержкой

30 июня 2024, 12:42, ИА Амител

Горы Алтая / Фото: amic.ru

Государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае за год составили более 4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Виктор Томенко рассказал, что на эти деньги возводят и крупные федеральные курорты, способные вместить несколько тысяч человек.

Так, в крае активно реализуют масштабные проекты в сфере туризма, в том числе с федеральной поддержкой. Идет развитие левобережья реки Катуни, где расположились "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета".

"Это федеральные проекты, по сути, мы строим современный новый курорт на 2-3 тыс. мест. Туристская территория "Белокуриха горная" также создается при федеральной поддержке для расширения вместимости всем хорошо известного города-курорта Белокуриха. Думаю, со временем мы сможем в 1,5-2 раза увеличить количество мест размещения в результате реализации наших крупных инвестиционных проектов", – сказал Томенко.

Он добавил, что ежегодно турпоток растет. По итогам 2023 года он достиг 2,3 млн человек, однако у властей есть реальные планы по его дальнейшему увеличению.