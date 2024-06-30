Томенко: на молодежные проекты в Алтайском крае выделили более 134 млн рублей

Власти будут развивать центры молодежи, а также фестиваль молодежи и студентов "АМфест", молодежную фабрику кино и другие проекты

30 июня 2024, 19:59, ИА Амител

Виктор Томенко и молодежь / Фото: t.me/tomenko_22

Более 134 млн рублей получил Алтайский край в виде субсидии Росмолодежи в рамках программы "Регион для молодых". Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Это одна из самых крупных сумм среди регионов России. Распределение субсидий было приурочено ко Дню молодежи", – написал Томенко.

По его словам, деньги пойдут на разные цели. Например, на создание новых молодежных центров и пространств в Заринске, а также в селах Гальбштадт и Смоленское. Также власти собираются развивать фестиваль молодежи и студентов "АМфест", молодежную фабрику кино и другие проекты.