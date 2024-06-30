Томенко: на молодежные проекты в Алтайском крае выделили более 134 млн рублей
Власти будут развивать центры молодежи, а также фестиваль молодежи и студентов "АМфест", молодежную фабрику кино и другие проекты
30 июня 2024, 19:59, ИА Амител
Более 134 млн рублей получил Алтайский край в виде субсидии Росмолодежи в рамках программы "Регион для молодых". Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Это одна из самых крупных сумм среди регионов России. Распределение субсидий было приурочено ко Дню молодежи", – написал Томенко.
По его словам, деньги пойдут на разные цели. Например, на создание новых молодежных центров и пространств в Заринске, а также в селах Гальбштадт и Смоленское. Также власти собираются развивать фестиваль молодежи и студентов "АМфест", молодежную фабрику кино и другие проекты.
12:20:03 01-07-2024
Интересный заголовок. А молодежь об энтом догадывается?