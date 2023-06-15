Томенко на ПМЭФ подпишет договоры о сотрудничестве с несколькими регионами

Также будет подписан документ о сотрудничестве в развитии Чуйского тракта

15 июня 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках ПМЭФ подпишет несколько важных документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что будут подписаны планы мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве с Республикой Калмыкия и Челябинской областью.

Также Алтайский край, Новосибирская область и Республика Алтай подпишут соглашение о развитии туристического маршрута "Чуйский тракт".

Еще одним документом будет соглашение между правительством Алтайского края и ООО "Сибинтел-Холдинг".