В случае победы для него это будет уже второй срок на посту главы региона

13 июня 2023, 20:30, Александра Черданцева

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко идет на выборы губернатора Алтайского края. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия". Об этом стало известно несколько минут назад на региональной конференции партии, участие в которой принимает и корреспондент amic.ru.

Изначально было три претендента на статус кандидата от партии. Кроме Виктора Томенко, это также глава комитета краевого Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Все трое встречались с секретарями местных и первичных отделений партии. Но окончательный выбор сделали на конференции вечером во вторник, 13 июня.

За кандидатуру Томенко проголосовал 181 из 188 участников мероприятия, Серов получил два голоса в поддержку, а Осипов – пять.

Виктор Томенко поблагодарил за поддержку и призвал своих будущих оппонентов не разжигать негативных настроений в это непростое для страны и региона время. При этом сам он заверил, что в случае победы будет поддерживать многопартийность в регионе и слышать всех, независимо от политических предпочтений.

"Мы живем не в вакууме, не в теплой ванне, а в жесткой конкуренции. Но я никогда не занимался подавлением иных мнений, никому не пытался заткнуть рот. Критические оценки работы власти звучат в СМИ, соцсетях и даже в краевом парламенте. И это нормально, это отражает состояние общества, а оно у нас разное. Я – губернатор всех жителей региона вне зависимости от политических предпочтений. Я и дальше буду придерживаться этой надпартийной позиции", – сказал Томенко.

И добавил, что его команде есть что сказать людям, что ответить критикам и оппонентам.

Также Виктор Томенко призвал коллег и дальше развивать регион: работать над повышением доходов трудящихся, улучшать социальную поддержку граждан, развивать здравоохранение, модернизировать коммунальную и транспортную инфраструктуру.

Напомним, главой региона он стал по итогам досрочных выборов 9 сентября 2018 года. Томенко набрал более 366 тыс. голосов жителей региона (53,61% избирателей).

Очередные выборы главы региона пройдут в воскресенье, 10 сентября 2023 года. ЛДПР будет представлять глава реготделения либерально-демократической партии, депутат краевого парламента Сергей Булаев, от "Справедливой России – За правду" идет глава Бюро Совета реготделения партии Евгения Боровикова (кстати, официальное выдвижение пройдет уже завтра, 14 июня), от КПРФ – депутат Госдумы, глава регионального отделения партии Мария Прусакова (ее выдвинули 12 июня), а от "Коммунистов России" – депутат АКЗС Сергей Малинкович (партконференция по выдвижению тоже прошла 13 июня). "Новые люди" отправят на главное политическое событие года главу фонда имущества региона, руководителя барнаульского парка "Изумрудный" Владислава Вакаева.

И это только парламентские партии, предвыборные амбиции уже высказали и малые политические игроки. Например, от "Партии пенсионеров" планирует баллотироваться вышедшая из КПРФ депутат АКЗС Елена Хрусталева, от "Гражданской инициативы" – экс-председатель реготделения Юлия Алешина. Также уже заявилась "Зеленая альтернатива".

Всего же в выборах первого лица региона могут участвовать кандидаты от 27 партий, хотя по факту будет, конечно, меньше. Ведь каждому кандидату нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Такая задача под силу далеко не всем.