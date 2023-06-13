Виктора Томенко выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края
В случае победы для него это будет уже второй срок на посту главы региона
13 июня 2023, 20:30, Александра Черданцева
Виктор Томенко идет на выборы губернатора Алтайского края. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия". Об этом стало известно несколько минут назад на региональной конференции партии, участие в которой принимает и корреспондент amic.ru.
Изначально было три претендента на статус кандидата от партии. Кроме Виктора Томенко, это также глава комитета краевого Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Все трое встречались с секретарями местных и первичных отделений партии. Но окончательный выбор сделали на конференции вечером во вторник, 13 июня.
За кандидатуру Томенко проголосовал 181 из 188 участников мероприятия, Серов получил два голоса в поддержку, а Осипов – пять.
Виктор Томенко поблагодарил за поддержку и призвал своих будущих оппонентов не разжигать негативных настроений в это непростое для страны и региона время. При этом сам он заверил, что в случае победы будет поддерживать многопартийность в регионе и слышать всех, независимо от политических предпочтений.
"Мы живем не в вакууме, не в теплой ванне, а в жесткой конкуренции. Но я никогда не занимался подавлением иных мнений, никому не пытался заткнуть рот. Критические оценки работы власти звучат в СМИ, соцсетях и даже в краевом парламенте. И это нормально, это отражает состояние общества, а оно у нас разное. Я – губернатор всех жителей региона вне зависимости от политических предпочтений. Я и дальше буду придерживаться этой надпартийной позиции", – сказал Томенко.
И добавил, что его команде есть что сказать людям, что ответить критикам и оппонентам.
Также Виктор Томенко призвал коллег и дальше развивать регион: работать над повышением доходов трудящихся, улучшать социальную поддержку граждан, развивать здравоохранение, модернизировать коммунальную и транспортную инфраструктуру.
Напомним, главой региона он стал по итогам досрочных выборов 9 сентября 2018 года. Томенко набрал более 366 тыс. голосов жителей региона (53,61% избирателей).
Очередные выборы главы региона пройдут в воскресенье, 10 сентября 2023 года. ЛДПР будет представлять глава реготделения либерально-демократической партии, депутат краевого парламента Сергей Булаев, от "Справедливой России – За правду" идет глава Бюро Совета реготделения партии Евгения Боровикова (кстати, официальное выдвижение пройдет уже завтра, 14 июня), от КПРФ – депутат Госдумы, глава регионального отделения партии Мария Прусакова (ее выдвинули 12 июня), а от "Коммунистов России" – депутат АКЗС Сергей Малинкович (партконференция по выдвижению тоже прошла 13 июня). "Новые люди" отправят на главное политическое событие года главу фонда имущества региона, руководителя барнаульского парка "Изумрудный" Владислава Вакаева.
И это только парламентские партии, предвыборные амбиции уже высказали и малые политические игроки. Например, от "Партии пенсионеров" планирует баллотироваться вышедшая из КПРФ депутат АКЗС Елена Хрусталева, от "Гражданской инициативы" – экс-председатель реготделения Юлия Алешина. Также уже заявилась "Зеленая альтернатива".
Всего же в выборах первого лица региона могут участвовать кандидаты от 27 партий, хотя по факту будет, конечно, меньше. Ведь каждому кандидату нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Такая задача под силу далеко не всем.
21:14:20 13-06-2023
Ну кто бы сомневался, что Томенко не выдвинут кандидатом от ЕР.
21:44:39 13-06-2023
Ну кто бы сомневался, что ЕР Томенко выдвинет.
04:17:40 14-06-2023
Сколько слов о Томенко и совсем ничего о других кандидатах. Очень хочется другого губернатора, потому что в прошлые урожайные годы мы в были в конце списка по регионам. А в этом году будем последние. И сразу найдут кучу причин кто виноват. В такое непростое время не надо ездить по праздникам и показухой заниматься, пройдитесь по городу, сверните на Песчаную. Ядринцева, Челюскинцев и не на машине, а пешочком часов в 17.
08:26:20 14-06-2023
Ну теперь со второго срока начнется движение вверх в экономике и социальной сфере .
08:27:47 14-06-2023
В.П. Томенко - это процветающий наш Алтайский край и безопасное благополучие жителей и гостей нашего региона!
09:55:05 14-06-2023
"Всего же в выборах первого лица региона могут участвовать кандидаты от 27 партий, хотя по факту будет, конечно, меньше." Конституция РФ, Статья 19, ч2: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, УБЕЖДЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам СОЦИАЛЬНОЙ, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности." Отсутствие института самовыдвижения прямое нарушение ч2 ст 19 Конституции РФ. Что также противоречит ч1 ст15 Конституции РФ: "Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации." и является воспрепятствованием свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, что преследуется по закону в соответствии с ст. 141 УК РФ. Незаконным антиконституционным псевдовыборам БОЙКОТ!!!