Томенко: на устранение аварии в коллекторе Рубцовска потребуется 100 млн рублей

Все стоки до Нового года должны откачать в коллектор на улице Советской. Решение временное, чтобы снять напряжение

21 декабря 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ликвидация аварии на коллекторе в городе Рубцовскe потребует не менее 100 млн рублей, а в зоне влияния аварийной ситуации почти 190 объектов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Виктор Томенко.

Напомним, что в городе действует режим повышенной готовности – на участке от бульвара Победы до переулка Улежникова по проспекту Ленина. В этой зоне находятся 141 жилой многоквартирный дом, 10 детсадов, шесть школ, две котельные, четыре медицинских объекта, а также 18 других общественных зданий.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка по факту разрушения участка железобетонного коллектора. Кроме того, в Рубцовск уже приезжал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро.

По словам Томенко, администрация совместно с коммунальщиками обследовала аварийный участок и составила план работы. Все стоки до Нового года должны откачать в коллектор на улице Советской. Решение временное, чтобы снять напряжение. Параллельно начнутся работы по строительству нового коллектора.

"Дефектная ведомость и расчет потребности в деньгах на проведение капитального ремонта аварийного участка коллектора сейчас готовятся. Задействуем все городские резервы. При необходимости будем использовать средства краевого бюджета", – заявил губернатор.