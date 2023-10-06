Томенко наградил барнаульскую медсестру почетным званием

Елена Головкова начала свою трудовую деятельность в неврологическом отделении Каменской ЦРБ, а с 1997 года перешла на работу в ГБ № 10 Барнаула

06 октября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

Главная медсестра городской больницы № 10 Барнаула Елена Головкова удостоена звания "Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края". Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, награду ей вручил губернатор региона Виктор Томенко.

Головкова окончила Каменское медицинское училище по специальности "медицинская сестра" в 1989 году. Свою трудовую деятельность начала в неврологическом отделении Каменской центральной районной больницы, а с 1997 года продолжила ее в ГБ № 10 Барнаула.

В последние два года медсестра приняла участие более чем в 30 научно-практических и онлайн-конференциях по современным аспектам сестринского дела и менеджмента в здравоохранении. Своим обширным опытом Головкова активно делится с коллегами и молодежью, выступая в роли наставника. Кроме того, она является членом экспертной группы алтайского Минздрава по специальностям "сестринское дело" и "организация сестринского дела".