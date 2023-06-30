Томенко напомнил о мерах поддержки для многодетных семей к началу учебного года

Заявление на получение такой выплаты можно подать через "Госуслуги"

30 июня 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил о том, что в Алтайском крае многодетные семьи могут получить выплату к началу учебного года. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что некоторые семьи уже начинают готовить детей к школе, а в бюджете для них предусмотрены деньги на поддержку.

Размер выплаты первоклассника составляет 7 500 рублей, на учащихся 2-11 классов – 5 000 рублей. В бюджете на эти цели предусмотрено 280 миллионов рублей, чего хватит на сборы 51 тысячи школьников.

Заявление на получение средств можно подать на портале "Госуслуг".