В Госдуму внесли новый проект о привлечении школьников к труду: что будут делать и зачем

30 июня 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы сошлись во мнении, что в России пришло время возвращать в школы общественно-полезный труд – скоро он станет обязательной составляющей программы среднего образования. Такую инициативу в первом чтении нижняя палата парламента поддержала единогласно. Какие именно работы будут выполнять дети, вернут ли дежурство по мытью полов и потребуется ли на каждое такое мероприятие согласие родителей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем в школах решили вернуть трудовое воспитание?

В советское время привлечение школьников к труду являлось повсеместной практикой и выступало одной из форм патриотического воспитания. О возрождении этой традиции депутатов неоднократно просили и учителя, и родители учащихся, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это необходимо, чтобы у детей формировалось положительное отношение к труду и базовые навыки.

"Если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так – потребители", – цитирует Вячеслава Володина "Российская газета".

По этому вопросу он даже запустил опрос в своем Telegram-канале – 88% его участников такую инициативу поддерживают.

Отметим, что на данный момент у педагогов по факту нет возможности привлекать ребят даже к уборке класса. За это можно получить штраф от 30 до 300 тысяч рублей.

"В некоторых школах, понимая, как это важно для воспитания детей, вынуждены были брать с родителей расписку о том, чтобы их ребенок мог участвовать в трудовом мероприятии. Это абсурд", – отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Какие именно работы в школе будут выполнять дети?

Если поправки в закон об образовании примут, в плане обучения в каждой школе, помимо образовательного блока, появится еще один — выполнение рабочей программы воспитания. В соответствии с предполагаемыми новшествами школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, поддерживать чистоту и порядок в учебном заведении. Их снова начнут привлекать к уборке территории, высадке деревьев и цветов, дежурствам по классу, школе и столовой. Сообщается, что при этом обязательно будут учитываться возраст и особенности здоровья.

А согласие родителей на такие "отработки" брать будут?

Согласие для участия в таких мероприятий от школьников и их родителей больше не потребуется. Но речь идет только о мероприятиях, предусмотренных образовательной программой. Выходить за ее рамки педагоги будут не вправе.



Однако некоторые эксперты уже выразили опасения, что вся эта дополнительная бумажная волокита ляжет на плечи учителей, которые и так загружены.

"Это придется делать классным руководителям. Такие программы понадобятся для каждого класса, а это дополнительные документы, бумаги. При этом учителя и так загружены образовательными задачами, и на дополнительную воспитательную деятельность у них времени не очень много", – цитируют оргсекретаря профсоюза "Учитель" Ольгу Мирясову "Известия".

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.