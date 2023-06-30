Высадка цветов и дежурство в классе. Как школьников в России будут приучать к труду?
В Госдуму внесли новый проект о привлечении школьников к труду: что будут делать и зачем
30 июня 2023, 08:16, ИА Амител
Депутаты Госдумы сошлись во мнении, что в России пришло время возвращать в школы общественно-полезный труд – скоро он станет обязательной составляющей программы среднего образования. Такую инициативу в первом чтении нижняя палата парламента поддержала единогласно. Какие именно работы будут выполнять дети, вернут ли дежурство по мытью полов и потребуется ли на каждое такое мероприятие согласие родителей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Зачем в школах решили вернуть трудовое воспитание?
В советское время привлечение школьников к труду являлось повсеместной практикой и выступало одной из форм патриотического воспитания. О возрождении этой традиции депутатов неоднократно просили и учителя, и родители учащихся, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это необходимо, чтобы у детей формировалось положительное отношение к труду и базовые навыки.
"Если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так – потребители", – цитирует Вячеслава Володина "Российская газета".
По этому вопросу он даже запустил опрос в своем Telegram-канале – 88% его участников такую инициативу поддерживают.
Отметим, что на данный момент у педагогов по факту нет возможности привлекать ребят даже к уборке класса. За это можно получить штраф от 30 до 300 тысяч рублей.
"В некоторых школах, понимая, как это важно для воспитания детей, вынуждены были брать с родителей расписку о том, чтобы их ребенок мог участвовать в трудовом мероприятии. Это абсурд", – отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Какие именно работы в школе будут выполнять дети?
Если поправки в закон об образовании примут, в плане обучения в каждой школе, помимо образовательного блока, появится еще один — выполнение рабочей программы воспитания. В соответствии с предполагаемыми новшествами школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, поддерживать чистоту и порядок в учебном заведении. Их снова начнут привлекать к уборке территории, высадке деревьев и цветов, дежурствам по классу, школе и столовой. Сообщается, что при этом обязательно будут учитываться возраст и особенности здоровья.
А согласие родителей на такие "отработки" брать будут?
Согласие для участия в таких мероприятий от школьников и их родителей больше не потребуется. Но речь идет только о мероприятиях, предусмотренных образовательной программой. Выходить за ее рамки педагоги будут не вправе.
Однако некоторые эксперты уже выразили опасения, что вся эта дополнительная бумажная волокита ляжет на плечи учителей, которые и так загружены.
"Это придется делать классным руководителям. Такие программы понадобятся для каждого класса, а это дополнительные документы, бумаги. При этом учителя и так загружены образовательными задачами, и на дополнительную воспитательную деятельность у них времени не очень много", – цитируют оргсекретаря профсоюза "Учитель" Ольгу Мирясову "Известия".
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
09:20:12 30-06-2023
Трудовое воспитание, защита Родины, разговоры о важном, ОПК, что там еще? Да прикройте уже эти школы, не делайте вид, что там чему-то хотят учить. Тем более что преподавать скоро будут те, кто сам нифига не знает. Метлой мести можно и без образования, пусть крестики ставят.
17:52:29 30-06-2023
Гость (09:20:12 30-06-2023) Трудовое воспитание, защита Родины, разговоры о важном, ОПК,... Главный постоянно кивает на достижения СССР, но всё успешно профукано.
09:21:54 30-06-2023
Сделать из РФ Северную Корею? Создавать более непривлекательный образ России? Всё для победы стремящихся в ЕС?
09:45:41 30-06-2023
Одобряем.
09:47:16 30-06-2023
На очереди законопроект позволяющий учителям воспитывать указкой, фирукам ставить банки кедом 46р., а старшекласникам бухать и курить с трудовиком (но только на перемене)...
13:17:32 30-06-2023
Гость (09:47:16 30-06-2023) На очереди законопроект позволяющий учителям воспитывать ука... Прекрасный законопроект!
09:57:29 30-06-2023
"пришло время возвращать в школы общественно-полезный труд "....спохватились...
09:58:40 30-06-2023
Двумя руками ЗА ! Нужно приучать маменькиных сынков к труду, а то так и вырастают бесполезным балластом, которого и сейчас уже как грязи.
10:24:23 30-06-2023
Гость (09:58:40 30-06-2023) Двумя руками ЗА ! Нужно приучать маменькиных сынков к труду,... Особенно мальчиков необходимо приучать к труду. Их родители чаще всего жалеют и не учат даже элементарным навыкам поддерживать чистоту и порядок дома и в школе.
10:43:19 30-06-2023
Гость (09:58:40 30-06-2023) Двумя руками ЗА ! Нужно приучать маменькиных сынков к труду,... Вы из дома вообще не выходите? Молодеж сейчас работает побольше советской, у них ипотеки, кредиты и по двое детей, а подростки стоят у всех магазинов раздают флаеры и разносят еду, работаюь побольше нашего, у станка работат не могут, так как производства нет, их сразу после учебного заведения и на работу то не хочет не кто брать, они хотят работать, но государство решило использовать их труд бесплатно, вместо того чтобы обеспечивать их работой в будущем создавая рабочие места в экономике, как обещал Путин выхотехнологичные рабочие места, где они, в капиталистическом обществе любой труд оплачивается, нет социализма не может быть и бесплатного труда и не надо его заворачивать в обёртку под названием трудовое воспитание, система сама воспитает, в капитализме не обязательно уметь садить цветы, чтобы стать миллионером. Вот вас труду научили, только толку от вас для капиталистической экономики ноль, вы не создали не одного рабочего места, учить надо не рабочему труду, а умнению вести бизнес, именно это ведёт к экономическому развитию страны, рабов мы уже воспитывали и что из этого вышло мы все видим.
11:07:18 30-06-2023
Гость (10:43:19 30-06-2023) Вы из дома вообще не выходите? Молодеж сейчас работает побол... Работают они... сплошь блоггеры, да развозчики еды.
11:31:34 30-06-2023
Гость (11:07:18 30-06-2023) Работают они... сплошь блоггеры, да развозчики еды. ... Да что вы ? Моей дочери 18 лет. Она работает с 16-ти. Сначала работала только летом. Теперь и во время учебы в ВУЗе успевает по выходным подрабатывать
11:45:55 30-06-2023
Гость (11:31:34 30-06-2023) Да что вы ? Моей дочери 18 лет. Она работает с 16-ти. Сначал... Молодец ваша дочь. Но таких мало сейчас. Элементарного многие дети не знают - куда мусор кидать из руки, до мусорки донести не могут. Кто-то же за ними уберет (так, видимо, думают).
11:52:55 30-06-2023
Гость (11:45:55 30-06-2023) Молодец ваша дочь. Но таких мало сейчас. Элементарного многи... Вы современных детей только на картинке видели? Или ваш такой, и вы экстраполируете на всех? Так не надо)
12:05:01 30-06-2023
Гость (11:52:55 30-06-2023) Вы современных детей только на картинке видели? Или ваш тако... К сожалению, не только на картинке. Живут среди нас. К примеру, в мае девятиклассник идет по школьному коридору, в руках обертка от чего-то там, бросает на пол. Учитель идет следом, делает замечание о брошенной обертке. А тот в ответ "А куда мне ее девать?". Девятиклассник не знает, куда девать мусор. Не знает, куда он с пола потом денется. Не понимает, что такое чистота и порядок. Маму его спрашивают, делает ли сын что-то по дому? Нет, говорит, он учится, уроки делает. Ваш такой же?
12:13:10 30-06-2023
Гость (12:05:01 30-06-2023) К сожалению, не только на картинке. Живут среди нас. К приме... Мой взрослый. А ребенком он спрашивал, почему дядя, который идет впереди нас с пивным стаканом, выпив пиво, бросает пластиковый стакан под ноги, а не в урну. А дядя, между прочим, при Советах воспитывался явно. Так что не в уроках труда в школе дело, и не в мытье полов в школе или его отсутствии, и не в инфантильности "современной молодежи", этот плач тоже идет из поколения в поколение.
11:53:19 30-06-2023
Гость (11:45:55 30-06-2023) Молодец ваша дочь. Но таких мало сейчас. Элементарного многи... Не мало. Может я конечно не с той молодежью общаюсь. Но в окружении моей дочери ВСЕ подрабатывают с 10 класса. А что касается деток , не умеющих себя элеметарно обслужить, то тут вопрос к родителям. Почему не научили заправлять за собой постель, выкидывать мусор?
11:56:18 30-06-2023
Гость (11:53:19 30-06-2023) Не мало. Может я конечно не с той молодежью общаюсь. Но в ок... А оне считают, что вот сейчас в школе введут обязательный труд, и школа их научит. Вон их, поддерживающих, набежало в комментарии.
11:59:09 30-06-2023
Гость (11:45:55 30-06-2023) Молодец ваша дочь. Но таких мало сейчас. Элементарного многи... и в советские времена были ленивые раздолбаи, и сейчас есть трудяги
18:58:38 30-06-2023
Гость (11:31:34 30-06-2023) Да что вы ? Моей дочери 18 лет. Она работает с 16-ти. Сначал... Повезло вашей дочери с воспитанием, но поверьте, таких меньшинство.
11:54:25 30-06-2023
Гость (11:07:18 30-06-2023) Работают они... сплошь блоггеры, да развозчики еды. ... а развоз еды это не работа? Востребована? да. Деньги приносит? Да. Но и почему бы и нет?
12:27:49 30-06-2023
Гость (11:54:25 30-06-2023) а развоз еды это не работа? Востребована? да. Деньги приноси... Если вы О ТАКОЙ работе для своего ребенка мечтали, то... вам повезло :-)
12:57:43 30-06-2023
Гость (12:27:49 30-06-2023) Если вы О ТАКОЙ работе для своего ребенка мечтали, то... вам... А как же советский постулат о полезности и нужности каждой работы?) Вы же туда, как я понимаю, стремитесь без оглядки? Или как обычно - этожесовсемдругоедело?
13:04:07 30-06-2023
Гость (12:57:43 30-06-2023) А как же советский постулат о полезности и нужности каждой р... Любой труд достоин уважения. Но человек должен стремиться к бОльшему.
13:30:19 30-06-2023
Гость (13:04:07 30-06-2023) Любой труд достоин уважения. Но человек должен стремиться к ... Но при этом мы будет презирать того, кто трудится "не на то" работе, ага.
14:27:20 30-06-2023
Гость (13:04:07 30-06-2023) Любой труд достоин уважения. Но человек должен стремиться к ... в 15 лет ? И кем можно работать в этом возрасте? Кардиохирургом?
13:23:31 30-06-2023
Гость (11:07:18 30-06-2023) Работают они... сплошь блоггеры, да развозчики еды. ... А вы с чего решили, что развозчик еды - это синекура? А большинство зарабатывающих блогеров нехило вкладывали в свой блог, плюс что-то знают и умеют. Или вы думаете, что завтра снимете видео на коленке, и будете получать миллионы?
11:29:32 30-06-2023
Гость (09:58:40 30-06-2023) Двумя руками ЗА ! Нужно приучать маменькиных сынков к труду,... А родители почему не приочают?
11:32:15 30-06-2023
Гость (11:29:32 30-06-2023) А родители почему не приочают?... Вы же видите комментарии, многие родители считают чуть не преступлением заставлять диточек трудиться.
11:43:39 30-06-2023
Гость (11:32:15 30-06-2023) Вы же видите комментарии, многие родители считают чуть не пр... Передергивание - наше все, да? Многие родители сами приучают детей к труду. И к тому, что труд надо уважать - в том числе и свой, внезапно. И себя уважать. Почему бы не сделать оплачиваемую летнюю практику? Кто захочет - пойдет, поработает и заработает. А не бесплатно будет дурью маяться, слоняясь по школе и отбывая время.
11:52:18 30-06-2023
Гость (11:43:39 30-06-2023) Передергивание - наше все, да? Многие родители сами приучают... Так передергиваете здесь вы. И рассуждаете о том, о чём сами не знаете.
11:57:11 30-06-2023
Гость (11:52:18 30-06-2023) Так передергиваете здесь вы. И рассуждаете о том, о чём сами... И чего именно я не знаю?
12:07:33 30-06-2023
Гость (11:57:11 30-06-2023) И чего именно я не знаю? ... Не знаете, как организовывали трудовое воспитание в школе. Раз рассуждаете "А не бесплатно будет дурью маяться, слоняясь по школе и отбывая время."
12:15:08 30-06-2023
Гость (12:07:33 30-06-2023) Не знаете, как организовывали трудовое воспитание в школе. Р... Да нет, я как раз знаю) Плавали. Отвратительно организовывали по большей части.
12:24:47 30-06-2023
Гость (12:15:08 30-06-2023) Да нет, я как раз знаю) Плавали. Отвратительно организовывал... У нас нормально организовывали. Заминусуйте меня за это =)
12:58:25 30-06-2023
Гость (12:24:47 30-06-2023) У нас нормально организовывали. Заминусуйте меня за это =) ... Ошибка выжившего. Слышали?
13:18:08 30-06-2023
Гость (12:58:25 30-06-2023) Ошибка выжившего. Слышали?... А с чего вы решили, что вас - большинство? Может, это вы как раз - ошибка выжившего?
13:39:01 30-06-2023
Гость (13:18:08 30-06-2023) А с чего вы решили, что вас - большинство? Может, это вы как... Вчера на одном сайте народ делился прекрасными историями про практики летние))) На их фоне наши летающие через стеклянную крышу теплицы лопаты сильно померкли.
11:44:01 30-06-2023
Гость (11:32:15 30-06-2023) Вы же видите комментарии, многие родители считают чуть не пр... Вы не поняли. Я тоже против того чтобы работать на школу. Приучать к труду должны РОДИТЕЛИ, а не полупьяный школьный завхоз завхоз
11:49:00 30-06-2023
Гость (11:44:01 30-06-2023) Вы не поняли. Я тоже против того чтобы работать на школу. Пр... Я всё поняла. Но объясняю, что не все родители считают необходимым приучать детей к труду. И вырастают эти "у меня лапки", которые ничего не хотят и не умеют делать.
12:03:12 30-06-2023
Гость (11:49:00 30-06-2023) Я всё поняла. Но объясняю, что не все родители считают необх... Если родители не способны научить своего ребенка элементарным вещам, то школа ничего с этим не сделает. Основное воспитание дает СЕМЬЯ а не школа
12:57:48 30-06-2023
Гость (12:03:12 30-06-2023) Если родители не способны научить своего ребенка элементарны... Вот как вы заговорили....А когда дети преступления совершают, то школа виновата, не воспитала
13:48:00 30-06-2023
Гость (12:57:48 30-06-2023) Вот как вы заговорили....А когда дети преступления совер... Когда кто-то уже в сознательном возрасте совершает преступление, он отвечает за это сам. Не школа и не родители. Так что все кивки на "воспитание" бессмысленны. Правда, есть нюансы, но тут не о них. А за недееспособного школьника не ответит никто - ни школа, ни родители (ну разве что штраф какой заплатят и ущерб возместят, и то не факт), ни он сам. В большинстве случаев. Так что кивай не кивай, толку-то.
14:30:11 30-06-2023
Гость (12:57:48 30-06-2023) Вот как вы заговорили....А когда дети преступления совер... Никогда я так не говорила. Я всегда считаю, что в том что 15 летняя школьница залетела, или подросток наркотики продавать начал, или воровать - это вина родителей . Не занимались воспитанием.
15:22:06 30-06-2023
Гость (11:49:00 30-06-2023) Я всё поняла. Но объясняю, что не все родители считают необх... Вы хотите переложить обязанность по воспитанию детей на школу?
10:18:40 30-06-2023
Гость (09:58:40 30-06-2023) Двумя руками ЗА ! Нужно приучать маменькиных сынков к труду,... Да-да. Желательно к труду бесплатному и бессмысленному (мы, например, газон ножницами стригли - зато можно работать полдня там, где газонокосилке работы на 20 мин). Чтобы в будущем не смели требовать зп, а работали бы за еду. Вон, вчерашняя тетя из кадрового агентства "Жираф" уже этим возмущалась - как это, они хотят свой график, оплату на своих условиях, и вообще смеют чего-то хотеть. Мытье полов за техничку - это не труд. Это перекладывание чужой работы на чьи-то плечи забесплатно. Ну а кто-то денежку получит.
10:34:08 30-06-2023
Гость (10:18:40 30-06-2023) Да-да. Желательно к труду бесплатному и бессмысленному (мы, ... О, очередная мамашка ленивого жирдяя отписалась :-)
10:43:30 30-06-2023
Гость (10:34:08 30-06-2023) О, очередная мамашка ленивого жирдяя отписалась :-) ... Написал чел, который, к гадалке не ходи, дома не убирается, не моет посуду и вообще считает, что это женская работа))) Так давайте вы займетесь уборкой своего рабочего места, например - после работы часа два. Или там подъезда. Заодно приучитесь полы мыть. А что, детей можно заставлять, а вас нет? От вас не убудет ровно так же, да и навыки лишними не будут. Не хотите? А че так?
10:34:10 30-06-2023
Гость (10:18:40 30-06-2023) Да-да. Желательно к труду бесплатному и бессмысленному (мы, ... Это уже от школы зависит, от разумности ее руководства. Мы бессмысленным трудом не занимались, на летней практике цветы помогали высаживать на школьных клумбах, потом поливали их, пололи.
10:46:17 30-06-2023
Гость (10:34:10 30-06-2023) Это уже от школы зависит, от разумности ее руководства. Мы б... Да с какого ребенок должен две недели или сколько там летом сидеть в душном городе потому, что кто-то хочет, чтобы он цветы высаживал? А если у семьи отдых запланирован, а если его вообще хотели отправить в лагерь или к бабушке?
10:57:43 30-06-2023
Гость (10:46:17 30-06-2023) Да с какого ребенок должен две недели или сколько там летом ... Да можно подумать ваш ребенок всё лето отдыхает за городом. Прямо с 1 июня по конец августа. И две недели в городе побыть для него - трагедия.
11:50:40 30-06-2023
Гость (10:57:43 30-06-2023) Да можно подумать ваш ребенок всё лето отдыхает за городом. ... Мой ребенок давно вырос. Но я по-прежнему не считаю летнюю практику отличным времяпрепровождением. Если ребенок хочет работать - пусть школа организует ему рабочее место, где он будет работать за деньги. А не груши околачивать, делая вид, что он делает что-то полезное. Слабо?
12:32:29 30-06-2023
Гость (11:50:40 30-06-2023) Мой ребенок давно вырос. Но я по-прежнему не считаю летнюю п... вот именно, мы бесплатно работали, как попало делали.
11:28:09 30-06-2023
Гость (10:46:17 30-06-2023) Да с какого ребенок должен две недели или сколько там летом ... Если отдых запланирован, то предупреждаешь учителя об этом, и проходишь летнюю практику в другое время с другим классом.
10:50:57 30-06-2023
Гость (10:34:10 30-06-2023) Это уже от школы зависит, от разумности ее руководства. Мы б... Замечательно. То есть захочет школа - будут делать бессмысленную работу, правда? Ну раз от школы зависит. И ведь нигде не жмет. О чем и речь - приучаем ребенка делать, что скажут. Неважно кто скажет и неважно что делать. Главное - послушание.
11:21:03 30-06-2023
Гость (10:50:57 30-06-2023) Замечательно. То есть захочет школа - будут делать бессмысле... А уроки посещает ваш ребенок тоже только те, которые захочет?
11:55:13 30-06-2023
Гость (11:21:03 30-06-2023) А уроки посещает ваш ребенок тоже только те, которые захочет... А вы правда не видите разницы между учебой и принудительным трудом?) Так-то принудительный труд - это наказание.
12:11:46 30-06-2023
Гость (11:55:13 30-06-2023) А вы правда не видите разницы между учебой и принудительным ... А вы правда не понимаете, что принуждать порой человека необходимо? Не все по своей природе рвутся убрать за собой или хотя бы зубы почистить. Если не принуждать ребенка изначально - убирать за собой, застилать постель, регулярно мыться, следить за чистотой одежды, делать уроки и т.д. что из него вырастет?
12:56:29 30-06-2023
Гость (12:11:46 30-06-2023) А вы правда не понимаете, что принуждать порой человека необ... Я даже не знаю, что вам ответить, если честно. Почему принуждать-то, других путей нет вообще? А про воспитание вы что-нибудь слышали? Или для вас воспитание = принуждение? По сути, та же чистка зубов - это просто сформированная привычка. Неужели ее можно выработать только под принуждением? Если честно, я в шоке. Скажите, что у вас нет детей, пожалуйста.
13:15:45 30-06-2023
Гость (12:56:29 30-06-2023) Я даже не знаю, что вам ответить, если честно. Почему принуж... А воспитание, по-вашему, это не принуждение? Если нет, тогда почему вы трудовое воспитание называете принуждением?
13:36:20 30-06-2023
Гость (13:15:45 30-06-2023) А воспитание, по-вашему, это не принуждение? Если нет, тогда... То есть когда я воспитываю ребенка так, чтобы вложить ему в голову, что делать плохо и больно другим нельзя, я его принуждаю? Точно? Он этого не хочет, сопротивляется, и всячески стремится к обратному? Принуждение - это прежде всего давление на человека, который не хочет что-то делать. Но, я извиняюсь, с грязной попой ходить неприятно, так-то можно и не принуждать, просто объяснить, что лучше вытереть? Или вы не согласны? Безусловно, есть какие-то моменты в жизни, когда делать не хочется, но надо.Но тут тоже, по идее, должен срабатывать не просто принцип давления.
13:41:06 30-06-2023
Гость (13:15:45 30-06-2023) А воспитание, по-вашему, это не принуждение? Если нет, тогда... Так это не трудовое воспитание, а самый что ни на есть подневольный труд. В чем воспитание, когда тебя заставляют бесплатно мыть полы, а ты этого делать не хочешь? Что воспитаем в итоге? Что есть сильный, который может тебя заставить? Ну такое себе воспитание.
14:03:42 30-06-2023
Гость (13:15:45 30-06-2023) А воспитание, по-вашему, это не принуждение? Если нет, тогда... И еще один момент. Если человек делает что-то под принуждением, то без него он это делать будет сильно вряд ли. Понимаете, о чем я? Если ребенок учится исключительно под принуждением, то он будет учиться ровно до тех пор, пока вы будете его принуждать к учебе и, фигурально выражаясь, стоять над ним с палкой. Чем сложнее какая-то деятельность, тем сложнее сформировать привычку к ней только и исключительно под принуждением. Без подключения других стимулов. А у вас с ними явно напряг.
14:19:52 30-06-2023
Гость (13:15:45 30-06-2023) А воспитание, по-вашему, это не принуждение? Если нет, тогда... Я? Следите за руками) Называем принудительный детский труд трудовым воспитанием (заметьте, про трудовое воспитание говорите вы, не я, я его как раз таковым не считаю). Значит, воспитание = принуждение. Отлично. Возьмите с полки пирожок, их там два, ваш посередине.
15:01:14 30-06-2023
Гость (13:15:45 30-06-2023) А воспитание, по-вашему, это не принуждение? Если нет, тогда... Интересно, вас тот факт, что даже лексически эти два слова не являются синонимами, никак не смущает? Зато к слову "принуждение" синонимом является "насилие". Отличные понятия о воспитании, скрепные и духовные, чо.
10:53:25 30-06-2023
Гость (10:34:10 30-06-2023) Это уже от школы зависит, от разумности ее руководства. Мы б... Зачем вот это " мы", вы больше трёх копеек и не научились зарабатывать, и жили вы в соцсистеме и до сих пор живёте советским прошлым, зачем вы это хотите притащить сюда, вы забыли, что в стране капитализм и в ней есть миллиардеры и они за бесплатно ничего не делают, но зато под социалистической обёрткой вам преподносят любой сюр и вы хаваете его, потому что вы это делали, вам как-то это напоминает советский союз, только его нет вы забыли.
11:02:49 30-06-2023
Гость (10:53:25 30-06-2023) Зачем вот это " мы", вы больше трёх копеек и не научились за... Я зарабатываю больше 200 тыс.руб. в месяц. Как видите, мне труд в школьные годы не повредил.
11:50:12 30-06-2023
Гость (11:02:49 30-06-2023) Я зарабатываю больше 200 тыс.руб. в месяц. Как видите, мне т... А доказать сможешь? Написать то можно и полмиллиона.
11:56:47 30-06-2023
Гость (11:50:12 30-06-2023) А доказать сможешь? Написать то можно и полмиллиона.... Может тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? :-) Пожалуйста, можешь не верить, если тебе от этого легче будет.
12:19:02 30-06-2023
Гость (11:56:47 30-06-2023) Может тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? :-) Пож... О, сколько завистников набежало. Вас вовремя не приучили работать, вот и трудитесь за копейки. А чужая зарплата сразу как заноза в глазу.
12:51:21 30-06-2023
Гость (11:56:47 30-06-2023) Может тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? :-) Пож... Я догадываюсь где вы зарабатываете деньги сидя на амике, теперь известна зарплата прикорытников.)
13:13:20 30-06-2023
Гость (12:51:21 30-06-2023) Я догадываюсь где вы зарабатываете деньги сидя на амике, теп... да у вас в голове что-то иное вместо мозгов =)
13:06:37 30-06-2023
Гость (10:53:25 30-06-2023) Зачем вот это " мы", вы больше трёх копеек и не научились за... При всем "капитализме", как вы выражаетесь, многие живут, как при социализме, да и вы тоже не пойдёте к платному врачу, а бесплатно постараетесь полечиться. И дети в муниципальных садах и школах находятся. Но, при этом не все даже платят налоги. Знаю таких много, кто никогда не работал или работал в деревне на себя, жил своим хозяйством, продавали по бешеным цена свою продукцию и налоги не платили. А когда приспичело им полечиться, так бесплатно побежали и их лечили.
10:53:48 30-06-2023
Гость (10:34:10 30-06-2023) Это уже от школы зависит, от разумности ее руководства. Мы б... Сейчас до сих пор практика в школах летняя есть. Зачем этот закон о труде? Что бы в классах прибирались вместо уборщиц, прекрасно, а спецодежду давать будут? Перчатки банально? У нас в классе ещё в прошлом учебном году классный руководитель детей пару раз оставляла класс мыть, перчатки приносить, и в группу детей это все писала, родителям только по факту сделанного , ах какие молодцы детки, класс помыли. А у детей секции и другие школы, куда они опаздывали. Пусть тогда трудятся те, кто никуда кроме основной школы не ходят. А то школьнику надо в школе отсидеть, полы помыть,сходить на пару тройку доп занятий, а уроки делать когда? Интересно.
10:58:29 30-06-2023
Гость (10:53:48 30-06-2023) Сейчас до сих пор практика в школах летняя есть. Зачем этот ... Далеко не во всех школах есть летняя практика, в нашей нет.
11:04:32 30-06-2023
Гость (10:53:48 30-06-2023) Сейчас до сих пор практика в школах летняя есть. Зачем этот ... Причем здесь уборшицы и их труд? Уборщицы моют полы, ученики приводят класс в порядок (полы НЕ моют).
11:05:23 30-06-2023
Гость (10:53:48 30-06-2023) Сейчас до сих пор практика в школах летняя есть. Зачем этот ... И в телефон потыкаться некогда деточке будет...
11:25:10 30-06-2023
Гость (10:53:48 30-06-2023) Сейчас до сих пор практика в школах летняя есть. Зачем этот ... Мы как-то успевали ив школе поучиться, и общественным трудом позаниматься и в секцию и кружок сходить, да и не в один. А ваша деточка не успевает, скулит ? Дак может проблема в деточке, в ее недоделанности родителями ?
11:52:08 30-06-2023
Гость (11:25:10 30-06-2023) Гость (10:53:48 30-06-2023) Сейчас до сих пор практика... Нас гнобили, и мы будем... И короночка - мы свое отработали, теперь пусть они. Дедовщина как она есть.
12:16:48 30-06-2023
Гость (11:52:08 30-06-2023) Нас гнобили, и мы будем... И короночка - мы свое отработали,... Еще одна вылезла белоручка... Для которой убрать срач за собой = "меня гнобят".
12:52:29 30-06-2023
Гость (12:16:48 30-06-2023) Еще одна вылезла белоручка... Для которой убрать срач за соб... Вы о чем? Даже дома есть два пути - либо ты убираешь его сам, либо нанимаешь (внезапно, за деньги) человека, который готов делать это за тебя. Простите, вы "срач" на работе тоже за собой сами убираете, ведь правда же? Не нанятая тетенька-техничка, а вы лично, своими руками в свободное от работы время, кончено. Моете полы, окна, генералите. За так, то есть бесплатно. Ну срач же, как можно за собой не убрать? Неужели нет?..
13:09:51 30-06-2023
Гость (12:52:29 30-06-2023) Вы о чем? Даже дома есть два пути - либо ты убираешь его сам... На рабочем месте следить на порядком, конечно, каждый сам должен. Или вам стол протереть, чашку вымыть уборщица должна? Уборщица полы моет. А за порядком на рабочем месте каждый сам должен следить.
13:29:28 30-06-2023
Гость (13:09:51 30-06-2023) На рабочем месте следить на порядком, конечно, каждый сам д... Двойные стандарты детектед. Дети после себя с парты тоже все убирают - пошли домой, собрали все в сумку и унесли. То есть рабочее место убрано. Но речь-то о том, что они должны и цветочки вокруг школы высадить, и полы помыть, и еще чегототам. Вы почему-то этого делать не хотите - вон и полы у вас моет техничка. А чего так? Или пол - это уже не срач?
14:34:21 30-06-2023
Гость (13:09:51 30-06-2023) На рабочем месте следить на порядком, конечно, каждый сам д... а пол не вы топчете? уборщица?
12:54:48 30-06-2023
Гость (12:16:48 30-06-2023) Еще одна вылезла белоручка... Для которой убрать срач за соб... С чего ты решил, что она разводит срач? Не суди по себе!
13:11:54 30-06-2023
Гость (12:54:48 30-06-2023) С чего ты решил, что она разводит срач? Не суди по себе!... Так если для вас "убрать за собой" = "гнобят меня", то логично предположить, что дома срач.
13:44:07 30-06-2023
Гость (13:11:54 30-06-2023) Так если для вас "убрать за собой" = "гнобят меня", то логич... Мил человек, для тебя, как ты написал выше, "убрать за собой" - это исключительно протереть пыль со стола и помыть чашку. Так у кого дома будет срач, ежели дома нет технички, моющей пол? Ась?
10:40:59 30-06-2023
Давно пора недорослей к труду приучать. И НВП верните!
10:52:03 30-06-2023
Гость (10:40:59 30-06-2023) Давно пора недорослей к труду приучать. И НВП верните! ... сами не жили, и детям не дадим. Не баян, а классика. Нас били, и мы будем.
11:06:28 30-06-2023
Гость (10:40:59 30-06-2023) Давно пора недорослей к труду приучать. И НВП верните! ... У вас дети-то есть? Если есть, почему вы их не приучили к труду? Так-то это ваша обязанность, но вы почему-то перекладываете ее на кого-то. А ежели нет - то чужие дети не ваше дело. Какими бы плохими они в ваших глазах ни были.
11:50:16 30-06-2023
Гость (11:06:28 30-06-2023) У вас дети-то есть? Если есть, почему вы их не приучили к тр... Эти "чужие дети" потом растут рядом с нами. И мешают нормальным людям. Срут где попало. По ночам у них гулянки, потому то утром не нужно на работу. Вам дальше объяснять?
12:06:28 30-06-2023
Гость (11:50:16 30-06-2023) Эти "чужие дети" потом растут рядом с нами. И мешают нормаль... Эм... То есть если их заставить мыть полы в классе, они как-то изменятся? Да пошлют они вашу школу лесом с волками, ровно так же, как делают и сейчас. Дети, которые будут убирать классы, и люди, которые не будут работать после школы - это две разные группы. Надеюсь, вы не считаете всерьез, что принудительный труд сделает из потенциального тунеядца и преступника человека?
12:15:37 30-06-2023
Гость (12:06:28 30-06-2023) Эм... То есть если их заставить мыть полы в классе, они как-... Макаренко почитайте, если сомневаетесь. Тот как раз трудом делал из потенциальных преступников нормальных людей.
12:24:23 30-06-2023
Гость (12:11:46 30-06-2023) А вы правда не понимаете, что принуждать порой человека необ... Боже... Вы реально своего ребенка именно принуждаете ко всему, что он делает? Как, если не секрет? Ремнем, палкой, лишением еды?
12:52:03 30-06-2023
Гость (12:24:23 30-06-2023) Боже... Вы реально своего ребенка именно принуждаете ко всем... А вы не приучаете? Не вытрет попу после туалета, будет вонять? Зубы не будет чистить - ну и бог с ним? Комнату свою завалит мусором - да пожалуйста? Тогда понятно, откуда столько свинюшек развелось.
13:07:28 30-06-2023
Гость (12:52:03 30-06-2023) А вы не приучаете? Не вытрет попу после туалета, будет вонят... А я разве говорю о том, что не надо приучать? У нас что, есть два стула - либо не делать ничего и не воспитывать, либо принуждать? Ничего кроме не придумано? В вашей парадигме, судя по всему, так и есть.
12:53:35 30-06-2023
Гость (12:24:23 30-06-2023) Боже... Вы реально своего ребенка именно принуждаете ко всем... Может, вам книжки почитать? Раз не знаете, как детей воспитывать? А то еще палкой начнете бить своего, ума раз нет.
12:28:46 30-06-2023
Гость (12:15:37 30-06-2023) Макаренко почитайте, если сомневаетесь. Тот как раз трудом д... Ой все.. Макаренко работал с малолетними преступниками. Клиенты спецшкол с да, принудительным перевоспитанием. Вы в обычной школе как собрались делить "потенциальных" и "нормальных"? Или делить не будем, накажем всех одинаково - и тех, и других?
12:49:26 30-06-2023
Гость (12:28:46 30-06-2023) Ой все.. Макаренко работал с малолетними преступниками. Клие... А вы читать умеете? Выше как раз про потенциальных преступников дама пишет. Что их никак не перевоспитать.
12:32:28 30-06-2023
Гость (12:15:37 30-06-2023) Макаренко почитайте, если сомневаетесь. Тот как раз трудом д... ну тогда расскажите сколько людей из тюрьмы выходит прекрассными людьми? там ведь тоже работать заставляют
12:44:46 30-06-2023
Гость (12:32:28 30-06-2023) ну тогда расскажите сколько людей из тюрьмы выходит прекрасс... Их в детстве надо было воспитывать, пока еще личность формируется. Взрослого перевоспитать уже практически невозможно.
14:43:23 30-06-2023
Гость (12:44:46 30-06-2023) Их в детстве надо было воспитывать, пока еще личность формир... воспитывать - это рассказывать и показывать на своем примере, что такое хорошо и что такое плохо. Убрать за собой со стола - это хорошо. Помочь маме донести тяжелую сумку --хорошо. Убрать за своей собакой, пардон, продукты жизнедеятельности - хорошо. Бить бабушку по голове палкой -плохо. Воровать у соседа яблоки - плохо. Какое место в этом процессе занимает безвозмездное окрашивание забора вокруг школы? И еще . Быть курьером в 15 лет и зарабатывать - плохо, не престижно. А бесплатно ножницами газон стричь по прихоти завхоза - хорошо. Где логика?
15:03:00 30-06-2023
Гость (14:43:23 30-06-2023) воспитывать - это рассказывать и показывать на своем примере... Нигде. Им такое понятие неизвестно)
11:07:22 30-06-2023
В комментах одни совки с регидным мозгами, привыкли что государство должно выполнять функцию воспитания, удивительно прошло 40 лет изменилась система стало много информации, но они законсервировались на одном уровне развития: " а вот в советах так было хорошо, давайте все вернём", власть хорошо научилась использовать это дурачье и вот вам возврат к трудовому воспитанию, организацию по типу пионерской и много что ещё и они хавают на ура, есть ощущение, что они вернулись в советы, только цены на все растут не как в советах и коммуналка пол пенсии, но ощющение от трудового воспитания в школах, это то что им нужно.))
11:22:24 30-06-2023
Гость (11:07:22 30-06-2023) В комментах одни совки с регидным мозгами, привыкли что госу... Ты дитятко с горшка слезь, прежде чем советы давать, не доросла еще, не жила ты при Советах, чтобы о них рассуждать. И твое мнение обычного балласта-приспособленца мало кого волнует, растишь таких же жирдяев-приспособленцев.
11:48:07 30-06-2023
Гость (11:22:24 30-06-2023) Ты дитятко с горшка слезь, прежде чем советы давать, не доро... Ну я жила при Советах. И нет, я не считаю вот это вот все хорошими идеяями. Это попытка воспитать удобных, послушных, идущих куда надо ... людей, скажем так. Заодно попытаются приучить к неоплачиваемому труду во имя чегототам. Потом, когда пойдут работать, меньше будут задавать вопросов и больше слушаться.
11:58:32 30-06-2023
Гость (11:48:07 30-06-2023) Ну я жила при Советах. И нет, я не считаю вот это вот все хо... Да никак это не влияет на послушание. Если бы так просто было воспитать "удобных" людей вот этим получасовым дежурством в классе раз в месяц... =)
12:09:04 30-06-2023
Гость (11:58:32 30-06-2023) Да никак это не влияет на послушание. Если бы так просто был... Так вы определитесь - а то с одной стороны "надо воспитывать, ар-ря...", с другой - никак не влияет. А тогда зачем? Чтобы что?
12:14:07 30-06-2023
Гость (12:09:04 30-06-2023) Так вы определитесь - а то с одной стороны "надо воспитывать... Почему вам всё надо разжевывать? Трудовое воспитание на послушание никак не влияет. Цель другая - чтобы человек не боялся труда и не отлынивал от него. Чтобы уборку дома сделать не было потом трагедией.
12:21:18 30-06-2023
Гость (12:14:07 30-06-2023) Почему вам всё надо разжевывать? Трудовое воспитание на посл... А вы ничего не путаете? Если родители не приучили ребенка делать уборку дома, то с чего вы взяли, что те самые сакраментальные полчаса уборки в школе его к чему-то там приучат? Вернее, приучат, конечно - отлынивать и делать как попало. Это да. Но извините, воспитывает прежде всего семья. А уповать на то, что родители не приучили, а уж школа-то у нас ого-го, школа сможет - это даже не наивность.
12:56:30 30-06-2023
Гость (12:21:18 30-06-2023) А вы ничего не путаете? Если родители не приучили ребенка де... Не обьясняйте им нечего они привыкли, что их воспитывать должно государство, это совковое мышление уже не изменить. У них один ответ: " мы работали"
12:35:26 30-06-2023
Гость (12:14:07 30-06-2023) Почему вам всё надо разжевывать? Трудовое воспитание на посл... К уборке дома должны приучать родители, а не школа. Как раз такие "активисты - энтузиасты" в классе намоются полов, а дома мама с бабушкой перед ним на коленях ползают с тряпкой, а он их перешагивает - устал же, общественно трудился!)))
16:02:10 30-06-2023
Гость (12:14:07 30-06-2023) Почему вам всё надо разжевывать? Трудовое воспитание на посл... А вы сами обьяснить ребенку не можете, что уборку делать нужно самому. Нужно чтобы в школе этому учили?
11:55:36 30-06-2023
Гость (11:22:24 30-06-2023) Ты дитятко с горшка слезь, прежде чем советы давать, не доро... Я жила в советах, только из меня такого раба, как из вас не вырастили, я и в капстране живу не плохо и не настальгирую по прошлому, и не хочу возврата.
13:16:37 30-06-2023
Гость (11:07:22 30-06-2023) В комментах одни совки с регидным мозгами, привыкли что госу... ригидный. говорить по-русски научитесь. куча ошибок, а еще других поучают.
13:49:47 30-06-2023
Гость (13:16:37 30-06-2023) ригидный. говорить по-русски научитесь. куча ошибок, а еще ... Научитесь сначала сами первое слово в предложении писать с заглавной буквы, учительница вы наша!)))
11:39:59 30-06-2023
А что такое происходит вокруг? Это я такой умный стал или все вокруг тупыми?
12:00:17 30-06-2023
Да уж, похоже для современных "яжматерей" и мел с доски специальный человек должен вытирать )))
12:19:30 30-06-2023
Гость (12:00:17 30-06-2023) Да уж, похоже для современных "яжматерей" и мел с доски спец... Да, вон как возбудились. И гнобят их, бедных, и наказывают трудом.
12:28:14 30-06-2023
Гость (11:07:18 30-06-2023) Работают они... сплошь блоггеры, да развозчики еды. ... Но не они в этом виноваты, а правительство которое не развивает страну, им надо где-то работать, а где работать, расскажите.
12:47:07 30-06-2023
Гость (12:28:14 30-06-2023) Но не они в этом виноваты, а правительство которое не развив... А работодатели говорят, что найти не могут людей на свои вакансии. Мы, например, аналитика месяца четыре найти не могли. Зарплата отличная, но специалистов хороших крайне мало.
13:55:10 30-06-2023
Гость (12:47:07 30-06-2023) А работодатели говорят, что найти не могут людей на свои вак... И кто виноват, что специалистов нет? Неужто отсутствие трудового воспитания в школах? Или все-таки отсутствие в тех же школах и вузах нормального образования? Не, быть не может. Вот как начнут школьники сами полы мыть, так сразу спецы для вас и появятся. Для этого же надо не уметь учиться, а уметь полы надраивать, это важнее.
12:51:15 30-06-2023
Гость (12:28:14 30-06-2023) Но не они в этом виноваты, а правительство которое не развив... Пусть сам попробует стать блогером, который зарабатывает. Кто ему мешает? Если человек творческий, может создать интересный контент - ничего плохого в этом нет! и ещё удивительный момент: так топят за полезность бесплатной трудовой повинности в школе и при этом глубоко презирают ребят, развозящих еду. То есть тех, кто трудится физически и тяжело.
13:06:55 30-06-2023
Гость (12:51:15 30-06-2023) Пусть сам попробует стать блогером, который зарабатывает. Кт... Кто презирает? Когда молодой человек этим занимается, это уважение вызывает. А вот когда уже дядя... тут и возникает вопрос, почему ты за столько лет ничему не научился, кроме как развозить еду?
13:24:48 30-06-2023
Гость (13:06:55 30-06-2023) Кто презирает? Когда молодой человек этим занимается, это ув... Да где ж вы там дядь-то видели? Да и тяжело это чисто физически, пока молодой еще можно так гонять по городу, но...
15:04:26 30-06-2023
Гость (13:06:55 30-06-2023) Кто презирает? Когда молодой человек этим занимается, это ув... и где вы видели курьера ДЯДЮ? молодежь там работает от 16 до 22 лет
16:36:35 30-06-2023
Гость (13:06:55 30-06-2023) Кто презирает? Когда молодой человек этим занимается, это ув... А если дядя дворником работает? Его презирать нужно? Или грузчиком? Или ассенизатором? Не всем же быть профессорами и юристами. Кому-то и г. качать нужно
12:54:48 30-06-2023
А я поддерживаю комментаторов, который за! В будущем кто-то должен тоже уметь ,и главное любить ,работать бесплатно, на благо общества. Таких детей как раз и вырастят те, кто сейчас обеими руками за! Моему, например, некогда после уроков заниматься трудом в школе, у него каждый день кружки и секции, потому что мы (родители) забесплатно не работаем и можем ему позволить платные занятия.Кто не может позволить , те детям своим предлагают бесплатные занятия- общественно полезный труд. В будущем ваш ребенок сможет работать на моего за небольшую оплату. Тоже неплохо) Поэтому замечательно, что есть такие родители , которые сами копейки считают и детей своих учат жить также)))
13:46:31 30-06-2023
Гость (12:54:48 30-06-2023) А я поддерживаю комментаторов, который за! В будущем кто-то ... Вы не поняли? Так вас не будут теперь спрашивать, надо ли вашему ребенку в кружки, которые вы оплатили. Кружки побоку! Ваши деньги тоже на ветер! А вот бесплатно трудиться в школе ВАШ РЕБЕНОК ОБЯЗАН. Не те, которых не записали в кружки, а ВАШ ВМЕСТО ВАШИХ КРУЖКОВ,
14:42:37 30-06-2023
Гость (13:46:31 30-06-2023) Вы не поняли? Так вас не будут теперь спрашивать, надо ли в... Мой ребенок после уроков собирается и уходит домой. Все вопросы от учителя решались и будут решаться через меня или жену. И практику летнюю сын не отрабатывает, покупаем рассаду, относим в школу,а сажают потом эту рассаду ДРУГИЕ дети (угадайте чьи?)
14:10:57 30-06-2023
Гость (12:54:48 30-06-2023) А я поддерживаю комментаторов, который за! В будущем кто-то ... Плюсую.
12:59:24 30-06-2023
Неужели не кому не понятно, что не какой воспитательной нагрузки это не несёт, тут цель, оптимизация за счёт детского труда.
13:05:08 30-06-2023
Гость (12:59:24 30-06-2023) Неужели не кому не понятно, что не какой воспитательной нагр... "никому", "никакой". Вам и школьное образование никакой пользы не принесло?
14:15:03 30-06-2023
Гость (13:05:08 30-06-2023) "никому", "никакой". Вам и школьное образование никакой поль... Хорошо что вы у нас есть, всегда укажите на грамматические ошибки, интересно каков результат вашей работы и сколько вам за это платят?)
14:44:58 30-06-2023
Гость (14:15:03 30-06-2023) Хорошо что вы у нас есть, всегда укажите на грамматические о... укажЕте
15:50:05 30-06-2023
Гость (14:44:58 30-06-2023) укажЕте... Когда в мозгах пусто, то только и остаётся за чужими ошибками следить, умный человек читает мысль, на такие мелочи внимание не обращает, не все в этом мире гуманитарии, ваша зацикленность характеризует вас как человека не умного, да и недостаточно грамотного.
16:17:56 30-06-2023
Гость (15:50:05 30-06-2023) Когда в мозгах пусто, то только и остаётся за чужими ошибкам... Грамотный человек НЕ МОЖЕТ писать с такими грубыми ошибками. точка
17:46:52 30-06-2023
Гость (16:17:56 30-06-2023) Грамотный человек НЕ МОЖЕТ писать с такими грубыми ошибками.... Вам за вашу грамотность любой профессор по филологии поставит неуд, не переоценивайте себя, ваши знания на уровне средней школы, а этого недостаточно чтобы считать себя грамотным на 100% человеком. Ещё вам недостаточно воспитания, зачем человеку указывать на чужие ошибки, неужели вы думаете тот пойдет учить русский язык, тут цель одна только самоутвердиться, умный и воспитанный человек не когда не будет повышать свою самооценку за счёт другого, это стрёмно для уважающей себя личности, он пройдет мимо, такими комментариями по грамматике страдает только наш народ, больше этого не в одной стране не встретишь, какая-то дикость и глупость кичиться собственной грамотностью.
17:55:02 30-06-2023
Гость (15:50:05 30-06-2023) Когда в мозгах пусто, то только и остаётся за чужими ошибкам... Умный человек грамотно излагает свои мысли как вслух, так и на письме. Иди в школу обратно, одноклеточный.
19:20:09 30-06-2023
Гость (17:55:02 30-06-2023) Умный человек грамотно излагает свои мысли как вслух, так и ... Меня устраивает моя безграмотность, я не стремлюсь писать грамотно, это вас она беспокоит, вы даже на оскорбления перешли, кичитесь дальше своей грамотностью, раз больше нечем, не зря же правила зубрили, вот теперь можно понтануться, должен же быть хоть какой-то толк от вашей грамотности.
13:35:52 30-06-2023
Офигеть!!!!!!! Новость квартала!!!!!!!!! Собаки отдыхают, 107 комментариев за пол дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:23:10 30-06-2023
Amic-овский, ты вчера целый день троллил, сегодня продолжаешь. Прямо убедил, что адепт бесплатного труда и приучен делать качественную уборку. Завтра суббота! В 08:00 жду тебя на Октябрьской площади с набором моющих средств и спецодеждой. Пойдешь ко мне домой, покажешь мастер-класс на общественных началах.
14:51:32 30-06-2023
Гость (14:23:10 30-06-2023) Amic-овский, ты вчера целый день троллил, сегодня продолжаеш... СЛИЛСЯ!
20:54:53 30-06-2023
Ну, по фактам. Факт первый. Абсолютно все работодатели отмечают отупение новых рабочих кадров - не привыкли делать что-то руками. Понятно, что все хотят видеть своих детей успешными бизнесменами, но так не бывает. Без рабочих рук загнётся любой бизнес. На хорошую бригаду отделочников очередь полгода. Факт второй - родную школу приводить в порядок для себя же не стрёмно. Дальше логика. Труд должен оплачиваться. Поэтому привлечение к летней практике учащихся должно оплачиваться. Абсолютно любая работа стоит денег. Но и труд должен быть обязательным - 2 недели норм. Вот не думаю, что у в задницу ужаленных яжемамаш ребёнок 2 недели пропинал балду на летней практике, а потом в самокат пошёл.