Томенко назначил министров культуры и образования
Свои обязанности они начнут выполнять с 18 октября
17 октября 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: "Местное время"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министров культуры, а также министра образования и науки региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Министром культуры Алтайского края назначена Елена Безрукова. Светлана Говорухина стала министром образования и науки Алтайского края.
В должность они вступят с 18 октября. Ранее сообщалось, что Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева.
19:45:28 17-10-2023
Старые мётлы по новому не заметут, включая главную, присланную . Зачем его продлили не понимает ни кто.
20:49:15 17-10-2023
Болото одним словом. Ничего не меняется
21:32:31 17-10-2023
Проводили выборы. Потратили денежные средства и не малые. Если всё члены правительства переназначены. Будем надеяться на улучшении жизни граждан Алтайского края. Переназначенцы оправдайте надежды граждан.
10:24:58 18-10-2023
Ни культуры, ни образования. И никаких надежд на улучшение.
12:16:58 18-10-2023
И заживем мы завтра, как в Тыве.
16:04:56 18-10-2023
Песочные часы, однако. Перевернул их и они снова сыпятся. Но песок то в них тот же самый. Почему он сыпаться будет по-другому??? Вот если песочные часы заменить механическими, то и в почете будут инженеры. Заменить на электронные - в почете электронщики, но все-таки инженеры. А можно заменить на виртуальные, которые в компьютере. Тогда в почете будут IT-шники. Цифровизация, однако.