Томенко назначил министров культуры и образования

Свои обязанности они начнут выполнять с 18 октября

17 октября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: "Местное время"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министров культуры, а также министра образования и науки региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Министром культуры Алтайского края назначена Елена Безрукова. Светлана Говорухина стала министром образования и науки Алтайского края.

В должность они вступят с 18 октября. Ранее сообщалось, что Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева.