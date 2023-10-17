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Томенко назначил министров культуры и образования

Свои обязанности они начнут выполнять с 18 октября

17 октября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: "Местное время"
Фото: "Местное время"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министров культуры, а также министра образования и науки региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Министром культуры Алтайского края назначена Елена Безрукова. Светлана Говорухина стала министром образования и науки Алтайского края.

В должность они вступят с 18 октября. Ранее сообщалось, что Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева.

Алтайский край Политика

Комментарии 6

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Гость

19:45:28 17-10-2023

Старые мётлы по новому не заметут, включая главную, присланную . Зачем его продлили не понимает ни кто.

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Дядя

20:49:15 17-10-2023

Болото одним словом. Ничего не меняется

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Зачем

21:32:31 17-10-2023

Проводили выборы. Потратили денежные средства и не малые. Если всё члены правительства переназначены. Будем надеяться на улучшении жизни граждан Алтайского края. Переназначенцы оправдайте надежды граждан.

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Гость

10:24:58 18-10-2023

Ни культуры, ни образования. И никаких надежд на улучшение.

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Гость

12:16:58 18-10-2023

И заживем мы завтра, как в Тыве.

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Гость

16:04:56 18-10-2023

Песочные часы, однако. Перевернул их и они снова сыпятся. Но песок то в них тот же самый. Почему он сыпаться будет по-другому??? Вот если песочные часы заменить механическими, то и в почете будут инженеры. Заменить на электронные - в почете электронщики, но все-таки инженеры. А можно заменить на виртуальные, которые в компьютере. Тогда в почете будут IT-шники. Цифровизация, однако.

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