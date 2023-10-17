Губернатор Томенко переназначил министра строительства и глав нескольких ведомств
Пока в формируемом составе правительства кадровых изменений нет
17 октября 2023, 13:14, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева. Чиновник избавится от приставки "и.о." 18 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Замами Гилева стали:
- Вадим Горбунов – начальник управления экономического планирования, мониторинга и контроля;
- Александр Котельников – начальник управления по жилищной политике и благоустройству;
- Игорь Спивак – начальник управления строительства и территориального планирования;
- Станислав Цыро – начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры.
Все вышеперечисленные лица работали на посту заместителей и в предыдущую пятилетку.
Начальником управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры продолжит работать Александр Евстигнеев; начальником управления по труду и занятости населения – Надежда Капура; начальником управления юстиции – Оксана Грохотова; начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия – Александр Урбах.
Ранее Виктор Томенко назначил 16 членов правительства, все они – знакомые лица, которые работали с губернатором последнюю пятилетку. По данным источников amic.ru, в состав правительства могут прийти только один-два новых человека. В частности, смена руководства, говорят инсайдеры, может ждать Минздрав региона – якобы из-за того, что глава ведомства Дмитрий Попов может перейти на работу в федеральный Минздрав.
13:36:21 17-10-2023
Урбах??????????
16:11:28 17-10-2023
Гость (13:36:21 17-10-2023) Урбах??????????... Под его начало много чего уничтожили из культурного наследия... Будем продолжать?
17:05:44 17-10-2023
Гость (16:11:28 17-10-2023) Под его начало много чего уничтожили из культурного наследия... Что Вы несёте? Что там у вас уничтожили? Ерунду не порите. Уже не знаете, к чему придраться
17:16:45 17-10-2023
Гость (16:11:28 17-10-2023) Под его начало много чего уничтожили из культурного наследия... Комсомольский 80Е - снести.
13:56:02 17-10-2023
Министерство строительства "строит" новый корпус поликлиники №14 в Барнауле уже 4 года.
13:58:37 17-10-2023
Района да....
16:30:42 17-10-2023
Что и требовалось доказать. Не способен к изменениям.