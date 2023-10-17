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Губернатор Томенко переназначил министра строительства и глав нескольких ведомств

Пока в формируемом составе правительства кадровых изменений нет

17 октября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева. Чиновник избавится от приставки "и.о." 18 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Замами Гилева стали:

  • Вадим Горбунов – начальник управления экономического планирования, мониторинга и контроля;
  • Александр Котельников – начальник управления по жилищной политике и благоустройству;
  • Игорь Спивак – начальник управления строительства и территориального планирования;
  • Станислав Цыро – начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры.

Все вышеперечисленные лица работали на посту заместителей и в предыдущую пятилетку.

Начальником управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры продолжит работать Александр Евстигнеев; начальником управления по труду и занятости населения – Надежда Капура; начальником управления юстиции – Оксана Грохотова; начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия – Александр Урбах.

Ранее Виктор Томенко назначил 16 членов правительства, все они – знакомые лица, которые работали с губернатором последнюю пятилетку. По данным источников amic.ru, в состав правительства могут прийти только один-два новых человека. В частности, смена руководства, говорят инсайдеры, может ждать Минздрав региона – якобы из-за того, что глава ведомства Дмитрий Попов может перейти на работу в федеральный Минздрав.

Фото: правительство Алтайского края

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НОВОСТИПолитика

Виктор Томенко Минстрой

Комментарии 7

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Гость

13:36:21 17-10-2023

Урбах??????????

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Гость

16:11:28 17-10-2023

Гость (13:36:21 17-10-2023) Урбах??????????... Под его начало много чего уничтожили из культурного наследия... Будем продолжать?

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Гость

17:05:44 17-10-2023

Гость (16:11:28 17-10-2023) Под его начало много чего уничтожили из культурного наследия... Что Вы несёте? Что там у вас уничтожили? Ерунду не порите. Уже не знаете, к чему придраться

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Гость

17:16:45 17-10-2023

Гость (16:11:28 17-10-2023) Под его начало много чего уничтожили из культурного наследия... Комсомольский 80Е - снести.

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Гость

13:56:02 17-10-2023

Министерство строительства "строит" новый корпус поликлиники №14 в Барнауле уже 4 года.

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Это который из Мамонтовского

13:58:37 17-10-2023

Района да....

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Гость

16:30:42 17-10-2023

Что и требовалось доказать. Не способен к изменениям.

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