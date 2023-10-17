Пока в формируемом составе правительства кадровых изменений нет

17 октября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением переназначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева. Чиновник избавится от приставки "и.о." 18 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Замами Гилева стали:

Вадим Горбунов – начальник управления экономического планирования, мониторинга и контроля;

Александр Котельников – начальник управления по жилищной политике и благоустройству;

Игорь Спивак – начальник управления строительства и территориального планирования;

Станислав Цыро – начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры.

Все вышеперечисленные лица работали на посту заместителей и в предыдущую пятилетку.

Начальником управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры продолжит работать Александр Евстигнеев; начальником управления по труду и занятости населения – Надежда Капура; начальником управления юстиции – Оксана Грохотова; начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия – Александр Урбах.

Ранее Виктор Томенко назначил 16 членов правительства, все они – знакомые лица, которые работали с губернатором последнюю пятилетку. По данным источников amic.ru, в состав правительства могут прийти только один-два новых человека. В частности, смена руководства, говорят инсайдеры, может ждать Минздрав региона – якобы из-за того, что глава ведомства Дмитрий Попов может перейти на работу в федеральный Минздрав.