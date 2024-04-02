Томенко назначил главу управления по развитию туризма в Алтайском крае
Им стал ранее исполнявший обязанности начальника Евгений Казанцев
02 апреля 2024, 17:38, ИА Амител
Правительство Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
В Алтайском крае назначили руководителя управления по развитию туризма и курортной деятельности. Как сообщает пресс-служба правительства региона, им стал Евгений Казанцев.
Казанцев работал в должности заместителя начальника управления с 2019 года, а с декабря 2023 года временно исполнял обязанности начальника. В новой должности он начал работать с 30 марта — указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Напомним, что бывший начальник управления Евгений Дешевых перешел на пост вице-губернатора, министра экономического развития региона. Его кандидатуру поддержали в декабре на сессии АКЗС.
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