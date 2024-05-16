Томенко назвал "одну из главных фишек" исторического центра Барнаула после обновления
Изменения коснутся территории двух парков – Нагорного и Центрального
16 мая 2024, 14:00, ИА Амител
До конца 2024 года центр Барнаула должен стать более удобным и интересным для жителей и гостей города. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Одной из главных фишек проекта станет макет Барнаула в виде масштабного панно длиной два с половиной метра. На нем будет рельефно нанесен план застройки города XVIII-XIX веков", – отметил глава региона.
Изменения коснутся территории двух парков – Нагорного и Центрального, пешеходной улицы Мало-Тобольской и в целом исторического центра Барнаула.
На преобразования город получил субсидию в размере более 40 млн рублей. Планируется обновить туристскую навигацию, установить информационные стенды и арт-объекты.
"Этот проект – только первый этап по преображению туристического центра Барнаула. Постепенно реализуем все планы", – заверил Томенко.
14:06:54 16-05-2024
лучше бы сереброплавильный завод восстанавливали на эти деньги а то макеты....
15:00:18 16-05-2024
Гость (14:06:54 16-05-2024) лучше бы сереброплавильный завод восстанавливали на эти день... Серебро снова плавить?
15:23:19 16-05-2024
Что центральный, что нагорный "парки" без деревьев
16:53:24 16-05-2024
Гость (15:23:19 16-05-2024) Что центральный, что нагорный "парки" без деревьев... Вот именно. Это такая концепция благоустройства в Барнауле. И скоро таких территорий прибавится! Еще один парк победивший в голосовании по благоустройству Барнаула ждет такая же участь...(( Люди голосуют за одно, а получают вот это...
Переименуйте уже нагорный парк в Лысую Гору. Свмое подходящее название
17:03:24 16-05-2024
Гость (16:53:24 16-05-2024) Вот именно. Это такая концепция благоустройства в Барнауле. ...
Точно, а площадь октября в Голый пупок )
18:04:07 16-05-2024
"Рельефно нанесен" - это как? Панно - это плакат? Если построят макет - это одно. А если просто нарисуют плакат - ну это странная достопримечательность
20:05:59 16-05-2024
При этом едва ли не бОльшую часть построек XVIII-XIX веков в угоду строительной мафии успешно уничтожили
06:00:32 17-05-2024
Всё историческое уже снесли. Короче, пилим дальше
10:48:37 17-05-2024
40 мультов на макет панно в 2, 5 метра, инкрустированный бриллиантами, покрытый сусальным золотом. Такой шикарный подарок горожане не видели со времен покупки рельсодавов.