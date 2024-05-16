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Томенко назвал "одну из главных фишек" исторического центра Барнаула после обновления

Изменения коснутся территории двух парков – Нагорного и Центрального

16 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

До конца 2024 года центр Барнаула должен стать более удобным и интересным для жителей и гостей города. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Одной из главных фишек проекта станет макет Барнаула в виде масштабного панно длиной два с половиной метра. На нем будет рельефно нанесен план застройки города XVIII-XIX веков", – отметил глава региона.

Парки в историческом центре Барнаула / Изображения: t.me/tomenko_22

Изменения коснутся территории двух парков – Нагорного и Центрального, пешеходной улицы Мало-Тобольской и в целом исторического центра Барнаула.

На преобразования город получил субсидию в размере более 40 млн рублей. Планируется обновить туристскую навигацию, установить информационные стенды и арт-объекты.

"Этот проект – только первый этап по преображению туристического центра Барнаула. Постепенно реализуем все планы", – заверил Томенко.

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Комментарии 9

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Гость

14:06:54 16-05-2024

лучше бы сереброплавильный завод восстанавливали на эти деньги а то макеты....

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Гость

15:00:18 16-05-2024

Гость (14:06:54 16-05-2024) лучше бы сереброплавильный завод восстанавливали на эти день... Серебро снова плавить?

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Гость

15:23:19 16-05-2024

Что центральный, что нагорный "парки" без деревьев

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Гость

16:53:24 16-05-2024

Гость (15:23:19 16-05-2024) Что центральный, что нагорный "парки" без деревьев... Вот именно. Это такая концепция благоустройства в Барнауле. И скоро таких территорий прибавится! Еще один парк победивший в голосовании по благоустройству Барнаула ждет такая же участь...(( Люди голосуют за одно, а получают вот это...
Переименуйте уже нагорный парк в Лысую Гору. Свмое подходящее название

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Гость

17:03:24 16-05-2024

Гость (16:53:24 16-05-2024) Вот именно. Это такая концепция благоустройства в Барнауле. ...
Точно, а площадь октября в Голый пупок )

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Гость

18:04:07 16-05-2024

"Рельефно нанесен" - это как? Панно - это плакат? Если построят макет - это одно. А если просто нарисуют плакат - ну это странная достопримечательность

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Чучмек

20:05:59 16-05-2024

При этом едва ли не бОльшую часть построек XVIII-XIX веков в угоду строительной мафии успешно уничтожили

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Гость

06:00:32 17-05-2024

Всё историческое уже снесли. Короче, пилим дальше

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Гость

10:48:37 17-05-2024

40 мультов на макет панно в 2, 5 метра, инкрустированный бриллиантами, покрытый сусальным золотом. Такой шикарный подарок горожане не видели со времен покупки рельсодавов.

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