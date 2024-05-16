Томенко назвал "одну из главных фишек" исторического центра Барнаула после обновления

Изменения коснутся территории двух парков – Нагорного и Центрального

16 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

До конца 2024 года центр Барнаула должен стать более удобным и интересным для жителей и гостей города. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Одной из главных фишек проекта станет макет Барнаула в виде масштабного панно длиной два с половиной метра. На нем будет рельефно нанесен план застройки города XVIII-XIX веков", – отметил глава региона.

Парки в историческом центре Барнаула / Изображения: t.me/tomenko_22

Изменения коснутся территории двух парков – Нагорного и Центрального, пешеходной улицы Мало-Тобольской и в целом исторического центра Барнаула.

На преобразования город получил субсидию в размере более 40 млн рублей. Планируется обновить туристскую навигацию, установить информационные стенды и арт-объекты.