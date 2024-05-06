В 2025 году из пустыря за ТЦ "Европа" начнут делать парк 300-летия Барнаула

06 мая 2024, 08:10, Антон Дегтярев

Овраг за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Пустырь за торговым центром "Европа" на ул. Шумакова, 9, по предварительным итогам, победил в голосовании за объекты благоустройства в Барнауле в 2025 году. Теперь на этой территории будут обустраивать парк 300-летия Барнаула. Amic.ru узнал, почему горожане голосовали так активно именно за этот объект и какие сложности по его благоустройству видят специалисты.

Что это за территория?

Пустырь за торговым центром "Европа" занимает около 15 га. Еще в 1989 году там хотели создать парк 50-летия СССР, но тогда реализовать задумку не удалось. В 2010 году предложили построить на этой территории "Национальную деревню", но и этот проект не был реализован. В 2022 году инициативная группа барнаульцев вновь начала агитировать за создание парка на месте оврага и сумела добиться, чтобы его включили в список на голосование по благоустройству. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля. В итоге территория за ТЦ "Европа" победила, набрав 9408 голосов. За ближайших конкурентов – скверы на ул. Аванесова и на площади Октября – проголосовали 7131 человек и 4071 человек соответственно.

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

"Предсказуемая победа"

Победа зеленой зоны за ТЦ "Европа" в голосовании была неизбежной, уверен руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев. По его словам, в последние годы люди предпочитают голосовать "за благоустройство парков как наиболее значимых частей зеленого каркаса города", и пустырь как раз вписывается в эту тенденцию. К тому же благодаря размерам этот парк будет не районным, а общегородским, подчеркнул он. И эта территория важна для всего Барнаула.

"Любой парк площадью более 15 гектаров является общегородским по статусу, а горожане заинтересованы в том, чтобы такие общественные территории появлялись. Малые территории – скверы, аллеи, бульвары – интересны и значимы для узкой группы людей, которые проживают в домах неподалеку. А когда речь идет о крупном парке, то автоматически обычный горожанин из любой части Барнаула заинтересован в том, чтобы их было больше. Поэтому победа, безусловно, ожидаемая и предсказуемая. Тем более у нас Индустриальный район по численности населения как небольшой город, там нет крупной парковой зоны для мероприятий и отдыха, она очень нужна. Людей подстегнул и опыт "Изумрудного". Они захотели такой же парк в своем районе", – считает Вакаев.

Идея создания парка на этой территории высказывалась еще во времена Советского Союза и ее актуальность "возрастала по мере роста района", отметил он.

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

"Успех – постоянная и методичная работа"

Однако конкуренция в голосовании в 2024 году все-таки была острой, подчеркнул куратор этой территории в голосовании Дмитрий Мавлютов. По его словам, активистам пришлось работать до конца, и все "успокоились" только 1 мая, когда стало понятно, что пустырь за "Европой" победил.

"Все постоянно созванивались, списывались с друзьями и знакомыми, на улицу выходили, чтобы голоса даже на улице собрать. Был большой запрос населения. В Индустриальном районе живет много людей, они активные и грамотные, поэтому нас и поддержали", – прокомментировал победу Мавлютов.

Активист Алексей Корчагин отметил, что инициативная группа больше года привлекала на свою сторону максимальное количество людей. Поэтому у них все получилось, считает он.

"Путь занял не один год. Успех – постоянная и методичная работа, мы не прекращали деятельности, вели конкретные действия, субботники проводили, обращения писали, информировали население. Выполняли свою работу спокойно и методично. Люди хотели там парк, и когда появилась возможность проголосовать, они свое желание высказали", – отметил Корчагин.

Сейчас активисты ждут официального подведения итогов голосования. А затем будут проходить круглые столы, заседания и стратегические сессии в администрации Барнаула, на которых обсудят конкретные шаги по созданию парка. О том же говорит и Дмитрий Мавлютов.

"Обязательно какие-то рабочие группы будут. Люди должны одобрить этот проект, чтобы он был понятен. Нужно дать право каждому предложить что-то свое. Потом предстоит это все объединить и уже выходить на следующий этап, то есть на проект", – добавил Мавлютов.

Пока же активисты планируют продолжить проводить субботники на территории за ТЦ "Европа". Когда будет следующая уборка, пока неизвестно, но в этом году несколько субботников должно состояться, отметил Алексей Корчагин.

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Что предстоит сделать в парке?

По словам Владислава Вакаева, создание парка 300-летия Барнаула совсем не будет похоже на благоустройство "Изумрудного", "Юбилейного", "Центрального" или бывшего парка им. Ленина. Ведь в перечисленных случаях общественные территории уже существовали, а здесь придется создавать ее новую с нуля на сложном рельефе. И архитекторам предстоит понять, с чего вообще начинать.

"Нужна глубокая проектная работа с привлечением специалистов по гидрологии, геологии и грунтам, по оврагам. Представляете, сделали там дорожку, а завтра склон оврага поехал вниз вместе с всеми построенными объектами: дорожками и освещением. Может быть, из последних проектов в городе только Нагорный парк такой же сложности. Надо к тому опыту обращаться, учитывать сильные и слабые стороны. Не так, чтобы сесть и набросать сеть дорожек, фонарики и лавочки поставить. Тут надо глубоко прорабатывать вопрос, потому что территория неровная, и с ней работать непросто. Тут нужна хорошая рабочая группа с привлечением всех, в том числе и потенциальных подрядчиков, чтобы они сказали, что им по силам. Ведь какие-то вещи архитекторы могут спроектировать, а технологий и опыта для реализации не будет", – отметил Вакаев.

Первая главная проблема на территории будущего парка – это скопление воды. "Один архитектор сказал, что проектирование начинается с воды. Надо понять, куда отводить или подводить воду, посмотреть, что там за водоемы, какова их судьба. Может, получится их расширить. Надо понять, что делать с ливневкой, потому что там почти со всех окрестных территорий идет вода. От парковки со стороны "Европы" специальные сливы сделаны, и вся вода с парковки идет в овраг, в этой воде там вся таблица Менделеева. Уклоны такие, что она будет туда идти. Овраг выступает в роли большой сливной ямы", – поделился Вакаев.

Депутат Мавлютов считает, что вопрос точно можно решить, и воду отведут. По его мнению, специалисты найдут решение, и к началу благоустройства "все будет учтено и выверено".

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Вторая главная проблема – непосредственно сам рельеф оврага. Вакаев уверен, что засыпать его не нужно, так как овраг "создает микроклимат и защищает от шума". По его словам, в оврагах делают парки, хоть это "сложно и дорого". И к проектированию надо подойти ответственно, подчеркнул он. В первую очередь придется укрепить склоны. Дмитрий Мавлютов также склоняется к тому, что овраг надо сохранить и "обыграть". И в таком случае в парке получится "уникальный рельеф".

"Конечно, там наверняка будут и скамеечки, и дорожки, и фонари, какие-то спортивные объекты. Я думаю, в итоге на выходе получится очень замечательный зеленый парк. Сейчас территории просто зелени не хватает, нет мест, где можно погулять и отдохнуть. А тут жители многоэтажек смогут буквально перейти дорогу и попасть в парк, наслаждаться природой. Здесь уже можно увидеть уток. И если все по уму облагородить, тут будет просто замечательно, территория будет живой. Конечно, это затратно, но необходимо", – уверен Мавлютов.

По словам Алексея Корчагина, активисты, как и прежде, хотят видеть на этом месте "тихий и спокойный парк для семейного отдыха с набором активностей и паркового сервиса". Он отметил, что они согласны с концепцией, которую разрабатывает архитектор Андрей Атаджанов с командой. Уже этот эскиз архитекторы должны презентовать.

Напомним, что Андрей Атаджанов в конце апреля рассказывал, что предварительная концепция парка находится на завершающем этапе. Архитекторы дорабатывали детали и обещали представить свое видение парка через некоторое время после окончания голосования по благоустройству территорий. Подробнее о концепции можно прочитать здесь и здесь.