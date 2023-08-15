Томенко назвал "примером для всех" пожилых волонтеров Алтайского края
Более 400 "серебряных" волонтеров со всего региона собрались на слет в Барнауле
15 августа 2023, 15:30, ИА Амител
Губернатор Виктор Томенко побывал на слете "серебряных" волонтеров Алтайского края, прошедшем в Барнауле.
Глава региона подчеркнул, что гордится работой волонтеров, которых в крае уже более 180 отрядов, и призвал всех брать с них пример.
"Огромное спасибо за ваше отношение к жизни, к нашему краю, стране, ее заботам, сложностям. Уверен, что вы это делаете не для благодарности, это веление сердца, это веление души. И это большой пример для всех нас. Всех вас от души обнимаю", – обратился губернатор к активистам.
"Серебряные" волонтеры – это люди в возрасте от 55 лет и старше, которые безвозмездно участвуют в решении актуальных социальных проблем в обществе и применяют свой опыт для осуществления этой деятельности.
10:13:39 16-08-2023
Это те кто говорят: Я пенсию заработал
11:39:32 16-08-2023
Гость (10:13:39 16-08-2023) Это те кто говорят: Я пенсию заработал... Не забывайте , что сей якобы кандидат за повышение пенсионного возраста, т.е такие волонтеры на погосте теперь будут большинство.