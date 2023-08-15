Томенко назвал "примером для всех" пожилых волонтеров Алтайского края

Более 400 "серебряных" волонтеров со всего региона собрались на слет в Барнауле

15 августа 2023, 15:30, ИА Амител

































































Виктор Томенко встретился с волонтерами / Фото: Антон Федотов

Губернатор Виктор Томенко побывал на слете "серебряных" волонтеров Алтайского края, прошедшем в Барнауле.

Глава региона подчеркнул, что гордится работой волонтеров, которых в крае уже более 180 отрядов, и призвал всех брать с них пример.

"Огромное спасибо за ваше отношение к жизни, к нашему краю, стране, ее заботам, сложностям. Уверен, что вы это делаете не для благодарности, это веление сердца, это веление души. И это большой пример для всех нас. Всех вас от души обнимаю", – обратился губернатор к активистам.

"Серебряные" волонтеры – это люди в возрасте от 55 лет и старше, которые безвозмездно участвуют в решении актуальных социальных проблем в обществе и применяют свой опыт для осуществления этой деятельности.