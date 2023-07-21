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Томенко рассказал, чему старшее поколение может научить молодежь

Например, пожилые люди всегда готовы прийти на помощь

21 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с серебряными волонтерами в Тальменке и обсудил, как в регионе помогают старшему поколению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Во время подобных встреч часто думаю о том, что наше старшее поколение показывает нам всем пример. Пример жизнелюбия и оптимизма, мудрости, неравнодушия и взаимовыручки", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что власти всегда стараются помогать старшему поколению. Например, вводят различные меры поддержки, одна из последних – выплаты детям войны.

"А еще с июля в нашем крае начался "Марафон долголетия", во время которого мы организовываем концерты и спартакиады, туристические поездки и много других полезных и интересных мероприятий", – добавил Томенко.

Серебряные волонтеры – это люди в возрасте от 55 лет и старше, которые безвозмездно участвуют в решении актуальных социальных проблем в обществе и применяет свой опыт для осуществления этой деятельности.

Виктор Томенко волонтёры

Комментарии 10

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Гость

10:37:19 21-07-2023

Не по теме конечно но очень хотелось бы чтоб редакция обратилась к Виктору с вопросом как оценивает, что на ремонт Крымского моста потребуется 1 млрд , а мост на Новом рынке стоит больше двух

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Гость

11:13:54 21-07-2023

Гость (10:37:19 21-07-2023) Не по теме конечно но очень хотелось бы чтоб редакция обрати... Так там всего один пролет меняют.

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Гость

11:09:54 21-07-2023

Старшее поколение выросло при социализме...С не такими как сейчас критериями и установками.

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Гость

11:54:08 21-07-2023

Гость (11:09:54 21-07-2023) Старшее поколение выросло при социализме...С не такими как с... Совершенно верно! Их самих сначала надо научить жить в настоящем, а не в прошлом. Научить они современную молодежь ничему не смогут.

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Гость

11:58:43 21-07-2023

Гость (11:09:54 21-07-2023) Старшее поколение выросло при социализме...С не такими как с... Ну подождите. Вот мне 45 лет. Большую часть жизни я прожила не при социализме. Молодежи 16-20 лет. Я для них уже старшее поколение

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Гость

12:15:48 21-07-2023

Старшее поколение может научить только бесплатно работать(субботники, колхозы), да выживать на мизерную пенсию

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Гость

14:20:55 21-07-2023

Гость (12:15:48 21-07-2023) Старшее поколение может научить только бесплатно работать(су... Не, еще орать и скандалить. И обвинять тех, кто моложе, во всех смертных грехах) Сами-то уже зажигать не могут, вот и переобулись в воздухе, став самыми нравственными и сознательными.

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Гость

15:06:26 21-07-2023

Можно научить водку пить. А то ходют с коктейлями и электронными сигаретами, срамят только. Все нежные, а так что бы по настоящему....так нет.

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Гость

15:29:27 21-07-2023

Их самих сначала надо научить жить в настоящем, а не в прошлом. ------ хорошо сказали.

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Гость

18:20:54 21-07-2023

Старшее поколение ничему научить не может. Не приспособлено оно к жизни при капитализме. Много и усердно работать? Это же смешно. Чтобы заработать больше денег капиталисту? Сейчас или ты или тебя. И самое смешное - это они, 60 и старше, 30 лет назад развалили СССР и создали современное общество волков и баранов.

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