Томенко рассказал, чему старшее поколение может научить молодежь

Например, пожилые люди всегда готовы прийти на помощь

21 июля 2023, 10:30, ИА Амител









































































Виктор Томенко встретился с серебряными волонтерами / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с серебряными волонтерами в Тальменке и обсудил, как в регионе помогают старшему поколению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Во время подобных встреч часто думаю о том, что наше старшее поколение показывает нам всем пример. Пример жизнелюбия и оптимизма, мудрости, неравнодушия и взаимовыручки", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что власти всегда стараются помогать старшему поколению. Например, вводят различные меры поддержки, одна из последних – выплаты детям войны.

"А еще с июля в нашем крае начался "Марафон долголетия", во время которого мы организовываем концерты и спартакиады, туристические поездки и много других полезных и интересных мероприятий", – добавил Томенко.

Серебряные волонтеры – это люди в возрасте от 55 лет и старше, которые безвозмездно участвуют в решении актуальных социальных проблем в обществе и применяет свой опыт для осуществления этой деятельности.