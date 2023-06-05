Томенко назвал сферу, где Алтайский край может стать лучшим регионом в России

Губернатор недавно заехал в Благовещенский район, где посетил предприятие со сложной судьбой

05 июня 2023, 11:30, ИА Амител

У Алтайского края есть отличные перспективы стать лучшим в России в сфере сельхозмашиностроения. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своём Telegram-канале.

"Леньковский сельмашзавод, куда я недавно заехал во время рабочей поездки в Благовещенский район, – один из лидеров края в сельхозмашиностроении. Но так было не всегда. В советское время здесь был ремзавод, а в 2004 году он оказался на грани банкротства. Предприятие удалось сохранить за счёт поиска новых возможностей", – рассказал глава региона.

Сейчас завод производит 86 видов техники для сельского хозяйства, которую закупают более 40 регионов России, а также страны ближнего зарубежья.

"Пример завода показывает, что в самых сложных ситуациях можно найти выход. Мы будем создавать условия, чтобы все, у кого есть желание и инициатива, могли реализовать смелые планы", – подчеркнул Томенко.