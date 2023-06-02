"В этом наша сила". Почему алтайская промышленность растёт лучше всех в Сибири

Эксперты на круглом столе обсудили позитивные изменения в промышленности региона за последние пять лет

02 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: АлтГТУ

Алтайский край по итогам 2022 года стал одним из немногих регионов Сибири, где вырос индекс развития промышленного производства. Однако без подготовки кадров у предприятий не будет будущего. На этом, кстати, акцентировал своё внимание и губернатор Виктор Томенко, выступая 25 мая с докладом перед депутатами АЗКС. В нём он детально объяснил, почему в ближайшие пять лет промышленность станет главным локомотивом экономики Алтайского края и что для этого нужно сделать. 1 июня представители отрасли обсудили основные тезисы главы региона на специальном круглом столе "Послание губернатора 2023: точки роста алтайской промышленности". И вот к каким выводам они пришли.

"У нас нет моноотрасли, мы достаточно сбалансированы"

В прошлом году в Алтайском крае промышленность, несмотря на санкции, развивалась быстрее, чем в целом по Сибири. Такую стабильную работу промышленности показывали только два региона округа – Алтайский край и Иркутская область. В целом промышленность Сибири за последние пять лет снижала объёмы, а промышленность страны показывала снижение в 2020 и в 2022 годах. Но только не в Алтайском крае, пояснил министр промышленности региона Вячеслав Химочка. Например, Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для автомобилей КамАЗ. Ещё один крупный импортозамещающий проект – производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш".

Вячеслав Химочка уверен, что алтайская промышленность была едва ли не лучше всех в стране готова к санкциям, так как наши предприятия всегда работали с азиатским и восточным рынком. Поэтому практически никаким заводам края не пришлось переориентировать рынки сбыта. Но если это было необходимо, то опыт работы с Китаем, Казахстаном, Монголией и другими азиатскими странами у промышленности Алтайского края уже был, поэтому заходить на эти рынки было проще. Кроме того, наша промышленность очень разнообразна. В случае небольших проблем у одних производителей – успешно развивались другие.

"У нас нет моноотрасли, мы достаточно сбалансированы. Всё это позволило нам последние пять лет прожить без кризиса и потрясений. За пять лет мы не "просели" ни в одной отрасли. Даже если это и происходит, то нас вытаскивает другая. Всё это позволило нам стать лидерами в Сибири. В этом наша сила. Мы всегда были ориентированы на Восток: Китай, Казахстан и Монголию. Поэтому не так сильно пострадали от последствий санкций. Другие регионы России только начинают работать в этом направлении, что мы сделали уже давно", – отметил министр.

На фоне СВО быстрее всех в Алтайском крае развиваются оборонные предприятия. Если ещё несколько лет назад в регионе их работало девять, то сегодня – несколько десятков. По итогам 2022 года индекс промышленного производства в крае составил 105%. Среди других лидеров отрасли Вячеслав Химочка выделил лёгкую промышленность и пищевую переработку. В ближайшие годы в развитие Барнаульского меланжевого комбината инвесторы вложат 13 миллиардов рублей. Всё это позволит создать новые рабочие места и увеличить доходную часть бюджета края.

"Если охарактеризовать в целом текущее состояние промышленности, то она сейчас на подъёме и показывает устойчивый рост. Спрос на продукцию большинства машиностроительных предприятий значительно вырос, многие заводы просто не справляются с возросшими заказами. А некоторые предприятия в последнее время ежегодно прирастают в полтора-два раза", – уверен Вячеслав Химочка.

Единственные в России

В ближайшие пять лет состояние промышленности на Алтае станет ещё лучше, уверены эксперты. Сегодня многие предприятия в регионе осваивают уникальные направления. Например, первые отечественные авиашины для самолёта Sukhoi Superjet выпущены в Барнауле на заводе "ЯШЗ Авиа" и сейчас проходят испытания. Более того, завод сейчас разрабатывает шины для самолётов МС-21. Есть ещё множество позиций, в первую очередь, комплектующих и химических продуктов, производство которых есть только в Алтайском крае. 3D-принтеры, выпускаемые на новоалтайском предприятии "ЗИАС-Машинери", являются лучшими и практически единственными подобными изделиями, производимыми в стране.

"Общий объём алтайской промышленности в масштабах России составляет около 1%. Это неплохой показатель. Край по ряду позиций является единственным производителем некоторых товаров. Если бы мы не перестали заниматься развитием промышленности, то жители России сразу бы это оценили", – уверен Вячеслав Химочка.

Бурный рост промышленности требует новых кадров

Генеральный директор АО "АПЗ "Ротор" Максим Коновалов рассказал участникам круглого стола, что сегодня многие инвесторы готовы вкладывать сотни миллионов рублей в открытие новых заводов и фабрик. Проектов так много, что в переживающем строительный бум Барнауле даже не хватает готовых площадок для возведения таких промышленных объектов.

"Если говорить в целом, отмечу, что с 2018 года наблюдается устойчивый рост промышленности края. Особое внимание уделялось обеспечению бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, предприятия которого по итогам прошлого года, как отметил в послании губернатор Виктор Томенко, показали прирост 27% и продолжают наращивать объёмы производства", – рассказал Максим Коновалов.

Иная ситуация в Рубцовске – третьем по численности городе края. Там хватает земли, но новые предприятия появляются не так быстро, как бы хотелось. Однако правительство региона планирует исправить эту ситуацию. В своём отчёте Виктор Томенко заявлял о необходимости развивать не только Барнаул, но и другие города региона. Одним из центров развития промышленности в ближайшие пять лет должен стать Рубцовск. Его глава Дмитрий Фельдман уверен, что у города есть потенциал стать промышленными воротами Сибири. Сейчас в городе работают несколько крупных предприятий, включая филиал "Алтайвагонзавода". Был создан технопарк, в котором состоят более 70 резидентов.

"Только в этом году у нас появятся новые предприятия, что позволит трудоустроить около трёхсот человек. Наша общая задача – вернуть Рубцовску промышленную славу начала 90-х", – отметил Дмитрий Фельдман.

Но из-за роста производства ощущается нехватка кадров. Оборудование на алтайских заводах стало современным, это требует ещё больше квалифицированных рабочих. Под новые задачи также приходится переучивать инженеров.

Однако ректор АлтГТУ Андрей Марков уверен, что ресурсов университета хватит, чтобы решить эту проблему. За последние годы качество подготовки кадров в "Политехе" выросло. Практически все выпускники вуза устраиваются по специальности. По словам ректора, при поддержке главы региона Виктора Томенко в крае уже третий год действует губернаторская программа подготовки инженерных кадров – уникальная образовательная программа, аналогов которой нет в России.

"Проблему с кадрами решаем. Наших выпускников ждут на предприятиях, и сейчас уже заводы выстраиваются в очередь за нашими выпускниками. Мы также готовы переучивать инженеров по новым направлениям. Также необходимо заниматься не только импортозамещением, но и создавать собственное современное и качественное оборудование. Это наша общая задача", – отметил Андрей Марков.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выступая с посланием, особое внимание уделил развитию промышленного комплекса Алтайского края. Промпредприятия края делают серьёзные успехи в импортозамещении. Кроме того, на рынке сельхозмашиностроения в ближайшем будущем край должен стать регионом № 1 в России.