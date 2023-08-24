НОВОСТИОбщество

Томенко назвал учителей гордостью Алтайского края и захотел их всех обнять

Глава региона подчеркнул, что алтайские учителя - это наш золотой фонд

24 августа 2023, 18:29, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с учителями на краевой педагогической конференции. Он выразил благодарность педагогам и подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к их мнению, а также отметил, что хотел бы обнять каждого из них.

"Педагоги Алтайского края - это наш золотой фонд. Потому что результатом вашей работы являвшемся все мы - люди от мала до велика", - отметил Томенко.

Глава региона указал, что финансирование системы образования в крае за последние пять лет выросло вдвое. За это время удвоили уровень заработной платы работников образования.

"Мы продолжим уделять внимание и росту заработной платы, и росту материально-технической базы, приведению школ в соответствие требованиям. Сделано в этом направлении немало. Но мы не останавливаемся, руки не опускаем. Это мы продолжим делать", - заверил глава региона.

Томенко отметил, что постоянный диалог с педагогами позволяет все лучше и лучше развивать систему образования, поскольку помогает узнать настроения учителей, а самое главное - выяснить, что сегодня делается не так, чему недостаточно уделяется внимание.

Фото: unsplash.com

Виктор Томенко рассказал, как поддерживают учителей и школы в Алтайском крае

Он отметил, что регион единственным в России платит по 125 тысяч рублей сельским учителям-просветителям
НОВОСТИНаука и образование
Виктор Томенко Алтайский край образование

Комментарии 8

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Элен без ребят

19:11:48 24-08-2023

смеялась в голос и хотела тыцнуть в смайлик номер 3, но промахнулась и попала в номер 2.

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Гость

19:15:06 24-08-2023

Денег нет, но вы держитесь, там...

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педсовет

19:22:57 24-08-2023

Если пообещал - пусть всех обнимает. В порядке очереди.

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гость

01:13:02 25-08-2023

смешно про зарплаты

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R22

07:18:11 25-08-2023

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата Учителя в Алтайском крае за 2018 год ‒ 15 820 рублей.По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата Учителя в Алтайском крае за 2022 год ‒ 23 549 рублей. - За это время удвоили уровень заработной платы работников образования. Томенко не умеет считать?

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Пузырек

08:23:56 25-08-2023

Ну поддал Виктор Петрович. С кем не бывает. Я когда поддам, тоже всех обнять хочу

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Мимопроходящий

08:28:46 25-08-2023

Вместо обнимашек пусть лучше поднимет зарплату учителям края до средней по РФ. "По данным Росстата среднемесячная начисленная заработная плата в России на март 2023 года составляет 63 260 рублей." И они ему спасибо скажут.

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пессимист

10:50:46 25-08-2023

Болтовня, непонятно на кого рассчитанная

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