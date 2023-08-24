Томенко назвал учителей гордостью Алтайского края и захотел их всех обнять

Глава региона подчеркнул, что алтайские учителя - это наш золотой фонд

24 августа 2023, 18:29, ИА Амител













































































































































































































































































Виктор Томенко встретился с педагогами / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с учителями на краевой педагогической конференции. Он выразил благодарность педагогам и подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к их мнению, а также отметил, что хотел бы обнять каждого из них.

"Педагоги Алтайского края - это наш золотой фонд. Потому что результатом вашей работы являвшемся все мы - люди от мала до велика", - отметил Томенко.

Глава региона указал, что финансирование системы образования в крае за последние пять лет выросло вдвое. За это время удвоили уровень заработной платы работников образования.

"Мы продолжим уделять внимание и росту заработной платы, и росту материально-технической базы, приведению школ в соответствие требованиям. Сделано в этом направлении немало. Но мы не останавливаемся, руки не опускаем. Это мы продолжим делать", - заверил глава региона.

Томенко отметил, что постоянный диалог с педагогами позволяет все лучше и лучше развивать систему образования, поскольку помогает узнать настроения учителей, а самое главное - выяснить, что сегодня делается не так, чему недостаточно уделяется внимание.