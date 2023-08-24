Томенко назвал учителей гордостью Алтайского края и захотел их всех обнять
Глава региона подчеркнул, что алтайские учителя - это наш золотой фонд
24 августа 2023, 18:29, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с учителями на краевой педагогической конференции. Он выразил благодарность педагогам и подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к их мнению, а также отметил, что хотел бы обнять каждого из них.
"Педагоги Алтайского края - это наш золотой фонд. Потому что результатом вашей работы являвшемся все мы - люди от мала до велика", - отметил Томенко.
Глава региона указал, что финансирование системы образования в крае за последние пять лет выросло вдвое. За это время удвоили уровень заработной платы работников образования.
"Мы продолжим уделять внимание и росту заработной платы, и росту материально-технической базы, приведению школ в соответствие требованиям. Сделано в этом направлении немало. Но мы не останавливаемся, руки не опускаем. Это мы продолжим делать", - заверил глава региона.
Томенко отметил, что постоянный диалог с педагогами позволяет все лучше и лучше развивать систему образования, поскольку помогает узнать настроения учителей, а самое главное - выяснить, что сегодня делается не так, чему недостаточно уделяется внимание.
19:11:48 24-08-2023
смеялась в голос и хотела тыцнуть в смайлик номер 3, но промахнулась и попала в номер 2.
19:15:06 24-08-2023
Денег нет, но вы держитесь, там...
19:22:57 24-08-2023
Если пообещал - пусть всех обнимает. В порядке очереди.
01:13:02 25-08-2023
смешно про зарплаты
07:18:11 25-08-2023
По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата Учителя в Алтайском крае за 2018 год ‒ 15 820 рублей.По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата Учителя в Алтайском крае за 2022 год ‒ 23 549 рублей. - За это время удвоили уровень заработной платы работников образования. Томенко не умеет считать?
08:23:56 25-08-2023
Ну поддал Виктор Петрович. С кем не бывает. Я когда поддам, тоже всех обнять хочу
08:28:46 25-08-2023
Вместо обнимашек пусть лучше поднимет зарплату учителям края до средней по РФ. "По данным Росстата среднемесячная начисленная заработная плата в России на март 2023 года составляет 63 260 рублей." И они ему спасибо скажут.
10:50:46 25-08-2023
Болтовня, непонятно на кого рассчитанная