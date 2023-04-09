Виктор Томенко рассказал, как поддерживают учителей и школы в Алтайском крае

Он отметил, что регион единственным в России платит по 125 тысяч рублей сельским учителям-просветителям

09 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как региональные власти поддерживают учителей и школы. Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Наш край – единственный регион России, где каждый год губернаторские премии – по 125 тысяч рублей – получают сельские учителя-просветители, в том числе те, кто уже находится на заслуженном отдыхе. В этом году мы поддержали таким образом педагогов из Косихинского, Завьяловского, Заринского, Павловского, Советского, Локтевского и других районов", – отметил Томенко.

Он добавил, что в регионе также по миллиону получают педагоги, которые в рамках программы "Земский учитель" едут работать в города и сёла с населением до 50 тысяч человек. Также принято решение увеличить премии победителям краевого конкурса лучших педагогических работников с 50 тысяч до 75 тысяч рублей, а тем, кто стал лучшим в номинации "За верность профессии", – со 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Виктор Томенко также рассказал, что в 2023 году заложено 1,2 миллиарда рублей на капитальный ремонт 27 школ.