Томенко назвал заслуженным присвоение Рубцовску звания "Город трудовой доблести"
Губернатор подчеркнул, что труженики города помогали фронту во времена Великой Отечественной войны и внесли ощутимый вклад в общую победу
05 сентября 2023, 20:56, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал "абсолютно заслуженным" решение президента России Владимира Путина присвоить Рубцовску звание "Город трудовой доблести". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"История Рубцовска – а это уже больше 130 лет – полна трудовых подвигов его жителей. Люди – главное богатство города! Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны, внесли ощутимый вклад в нашу общую победу. И в другие сложные периоды жизни страны Рубцовск никогда не подводил, оставаясь одним из ключевых, опорных городов края", – написал Томенко.
Глава региона рад, что властям удалось пройти этот путь и теперь у Рубцовска есть почетное звание.
Напомним, что это уже второй город Алтайского края, который получил это звание. Столица региона, Барнаул, удостоилась его еще в 2021 году. Кроме Рубцовска, звание получили еще девять городов.
23:12:21 05-09-2023
это очень почетно!!! огромное спасибо, радость и гордость обуяли после такого заявления, жизнь Рубцовска после такого резко изменится
00:06:42 06-09-2023
Чужими заслугами щеголяете, господа ...
08:14:21 06-09-2023
Ура. Всем жителям Рубцовска жить стало легче и жить стали лучше!!!!! Это заслуги старшего поколения, им спасибо. А современники чем могут похвалиться? Какими достижениями?
09:18:35 06-09-2023
Какими достижениями? ------- Как это какими? А восемь ходок, семь побегов у каждого третьего? Это вам не хухры-мухры)))
11:47:47 06-09-2023
надо всем присвоить. кроме тех городов ,где в время ВОВ не работали.
23:22:14 06-09-2023
нужно присвоить всем городам, чтобы другие страны завидовали!!!