Томенко назвал заслуженным присвоение Рубцовску звания "Город трудовой доблести"

Губернатор подчеркнул, что труженики города помогали фронту во времена Великой Отечественной войны и внесли ощутимый вклад в общую победу

05 сентября 2023, 20:56, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал "абсолютно заслуженным" решение президента России Владимира Путина присвоить Рубцовску звание "Город трудовой доблести". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"История Рубцовска – а это уже больше 130 лет – полна трудовых подвигов его жителей. Люди – главное богатство города! Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны, внесли ощутимый вклад в нашу общую победу. И в другие сложные периоды жизни страны Рубцовск никогда не подводил, оставаясь одним из ключевых, опорных городов края", – написал Томенко.

Глава региона рад, что властям удалось пройти этот путь и теперь у Рубцовска есть почетное звание.

Напомним, что это уже второй город Алтайского края, который получил это звание. Столица региона, Барнаул, удостоилась его еще в 2021 году. Кроме Рубцовска, звание получили еще девять городов.