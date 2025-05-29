Томенко: номинальная зарплата в Алтайском крае за 2024 год выросла до 55,3 тыс. рублей

Рост составил 19,8%

29 мая 2025, 10:10, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае номинальная заработная плата за 2024 год возросла на 19,8%, почти до 55,3 тыс. рублей, заявил губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.

"Номинальная заработная плата за прошлый год возросла на 19,8%, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, – на 9,9% и составила почти 55,3 тыс. рублей", – заявил политик.

Виктор Томенко также отметил, что в 2024 году уровень безработицы в крае был рекордно низким, а кадровая потребность предприятий поднималась до 28 тысяч человек. В настоящее время в регионе работают 1,1 миллиона человек.