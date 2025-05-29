Томенко: номинальная зарплата в Алтайском крае за 2024 год выросла до 55,3 тыс. рублей
Рост составил 19,8%
29 мая 2025, 10:10, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае номинальная заработная плата за 2024 год возросла на 19,8%, почти до 55,3 тыс. рублей, заявил губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.
"Номинальная заработная плата за прошлый год возросла на 19,8%, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, – на 9,9% и составила почти 55,3 тыс. рублей", – заявил политик.
Виктор Томенко также отметил, что в 2024 году уровень безработицы в крае был рекордно низким, а кадровая потребность предприятий поднималась до 28 тысяч человек. В настоящее время в регионе работают 1,1 миллиона человек.
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10:18:05 29-05-2025
- "Номинальная заработная плата за прошлый год возросла на 19,8%, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, – на 9,9% и составила почти 55,3 тыс. рублей", – заявил политик."---- Интересно девки пляшут? Номинальная зарплата — это денежное вознаграждение, которое причитается работнику за количество отработанных часов или за объём произведённых товаров, оказанных услуг. То есть это заработная плата, которая фактически выплачивается по условиям трудового договора. Может такое быть?
10:27:48 29-05-2025
Выросла на 9.9%, поэтому тарифы поднимем на 13.9%. А то ещё и на пенсии захотят отдыхать, а не работать.
10:51:41 29-05-2025
Расскажите эту сказку работникам бюджетной сферы
00:19:52 30-05-2025
Доцент АлтГУ (10:51:41 29-05-2025) Расскажите эту сказку работникам бюджетной сферы... А в чем сказка то, просто вы не в той сфере бюджета оказались. Это же средняя температура по больнице.
Сразу видно не Доцент с кафедры статистики)))
11:00:02 29-05-2025
В других регионах такая зарплата была МНОГО ЛЕТ НАЗАД,когда были другие цены!
Боюсь,что догнать зарплату других регионов невозможно. У них она тоже растет с бешенными темпами!
Но...мы все покупаем товары по ОДИНАКОВОЙ стоимости на Wildberries, Озон и т.д.
11:04:09 29-05-2025
старый анекдот про фарш и капусту, а в среднем -голубцы
11:59:56 29-05-2025
А слово "номинальная" - это точно приличное слово?
12:12:41 29-05-2025
Как все любят красиво говорить. Номинально, блин.
Вы скажите нормальным языком, что зарплаты слабые и самые низкие в регионе.
12:28:04 29-05-2025
У кого то выросла, а у кого то нет. А цены выросли у всех. Надо смотреть медианную зарплату. А средние и номинальные ни о чем, цифры ради цифр...
22:38:07 29-05-2025
Уточнике, пожалуйста. средняя реальная зарплата у Алтайкрайстата уже с вычетом налогов и обязательных платежей или без?
00:13:18 30-05-2025
Гость (22:38:07 29-05-2025) Уточнике, пожалуйста. средняя реальная зарплата у Алтайкрайс... Да не показатель средняя ЗП в 2012 на ЗП в 30 тыс было веселее чем сейчас на 95 лично мне.
22:56:43 29-05-2025
"Номинальная заработная плата за прошлый год возросла на 19,8%, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, – на 9,9% и составила почти 55,3 тыс. рублей", – заявил политик.
Из текста не понятно, 55,3 тыс. рублей это номинальная или реальная зарплата. И тут не могут написать точно без догадок.
Если номинальная 55,3 тыс. рублей, то реальная 49,8