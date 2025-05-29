В экономику Алтайского края за 2024 год инвестировали 230 млрд рублей

Это на 47 миллиардов больше, чем годом ранее

29 мая 2025, 09:40, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Объем инвестиций в основной капитал Алтайского края в 2024 году превысил 230 миллиардов рублей. Это на 47 миллиардов рублей больше, чем в 2023-м. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время отчета на сессии АКЗС о работе правительства за прошлый год.

По динамике инвестиций – 112,5% – наш регион опережает средние темпы по стране (107,4%). Наибольший объем инвестиций направлен на развитие промышленности, сельского хозяйства. Оборот розничной торговли вырос на 7,5%.

По словам Томенко, номинальная заработная плата за прошлый год увеличилась на 19,8%, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, – на 9,9% и составила почти 55,3 тысячи рублей.

"Рынок труда Алтайского края характеризуется минимальными показателями безработицы и сохранением спроса на кадры. В течение 2024 года кадровая потребность предприятий поднималась до уровня 28 тысяч человек", – заявил губернатор.

В 2024 году, сообщил глава региона, уровень безработицы был рекордно низким. В настоящее время в крае работают 1,1 миллиона человек.

Виктор Томенко отметил, что, несмотря на санкционное давление недружественных стран, по итогам 2024 года ключевые отрасли экономики края демонстрировали положительную динамику. По достигнутым темпам роста агропромышленного комплекса регион находится на третьем месте в России.