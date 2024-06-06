Томенко: объединение двух Алтаев – это лишь слухи

Глава Алтайского края опроверг такую возможность

06 июня 2024, 20:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что два Алтая объединять не будут. Как сообщает Shot, глава региона подчеркнул, что такие разговоры – не более чем слухи.

"Ничего сказать не могу. Только что это все слухи", – сказал Томенко в разговоре с журналистом канала.

Напомним, что слухи о возможном объединении Алтайского края и Республики Алтай появились на фоне отставки главы последней Олега Хорохордина и назначения временно исполняющим обязанности "главного единороса" Андрея Турчака.