Спикер Совета Федерации Матвиенко решила, что регионов в России слишком много

03 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

Новую попытку объединения Алтайского края и Республики Алтай в единый регион могут в ближайшем будущем предпринять федеральные власти. Как известно, данная идея неоднократно высказывалась политиками различного уровня начиная с начала 2000-х годов: кто-то использовал ее в аппаратных играх, некоторые – в популистских целях, но были и всерьез желавшие слияния этих двух субъектов Федерации.

Именно поэтому недавнее заявление спикера СФ Валентины Матвиенко о возможном укрупнении российских регионов привлекло внимание экспертного сообщества. Учитывая, что процесс слияния и поглощения некоторых субъектов Федерации уже не первый год стоит на повестке дня во властных структурах, появились предположения об очередной "оптимизации" региональной карты страны. Amic.ru задался вопросом, существует ли вероятность, что высказывания спикера верхней палаты российского парламента затронут Алтайский край и Республику Алтай?

Укрупнение – не самоцель?

В интервью РИА Новости Валентина Матвиенко заявила об успешном опыте объединения российских территорий, о том, что в стране "есть такая группа регионов, которые <...> просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально". Этот процесс, по ее убеждению, является вопросом эффективности нашего государства.

Кстати, в мае 2020-го в эфире канала "Россия 24" Матвиенко назвала начавшийся процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (не состоявшегося) "правильным движением", намекнув, что аналогичные планы есть в отношении еще "целого ряда регионов".

Среди регионов, на которые могла указывать Матвиенко, ряд экспертов назвали Алтайский край и Республику Алтай (РА). Депутат Госсобрания РА Сергей Кухтуеков нашел посыл высказывания председателя СФ странным и указал, что вопросы об объединении регионов чаще всего воспринимаются довольно болезненно местными жителями.

"Очередная постановка этого вопроса может вызвать ненужный общественно-политический резонанс, конфликт и вызвать раскол в обществе в каком-либо из регионов. Можно предположить, что во властных структурах решили в очередной раз прощупать информационное пространство на предмет общественного интереса к данной теме и наличие здесь протестного потенциала. И только после изучения в соответствующем разрезе информационного поля предпринимать соответствующие шаги", – заявил он amic.ru.

По мнению алтайского депутата, если это очередной "пробный шар", то неудачный:

"История явно несвоевременная, поскольку есть множество других вопросов, которые мы могли бы решать на уровне Совета Федерации, а не заниматься таким популизмом".

Впрочем, доцент кафедры философии и политологии Института гуманитарных наук АлтГУ Сергей Асеев сомневается, что спикер Совета Федерации имела в виду объединение двух Алтаев.

"Этот вопрос неоднократно поднимали, мониторили, однако он не находит своей поддержки в Республике Алтай. Понятно, что здесь имеет место защита своих интересов, статуса и так далее. Что касается данной темы, то не исключено, что высказывание спикера Совета Федерации касалось Севастополя, который не совсем соответствует статусу субъекта Федерации. Возможно, данный информационный вброс касается грядущего объединения этого города и Крыма", – высказал он предположение amic.ru.

Несостоявшийся поход Назарчука

Стоит напомнить, что вопрос объединения края и республики одним из первых поставил председатель тогда еще краевого Совета (АКСНД) Александр Назарчук. В 2001 году он заявил, что собирается отправиться в РА и найти там инициативную группу, которая провела бы референдум о слиянии с Алтайским краем.

Ряд политиков и экспертов в Барнауле тогда предположили, что спикер АКСНД сделал такое заявление не на пустом месте. А заручился поддержкой в Администрации президента (АП). Автор этих строк беседовал тогда на эту тему с одним из краевых политиков (ныне, увы, ушедшим в мир иной), близким к Назарчуку, сообщившим, что Александр Григорьевич почти никогда не выступал со смелыми инициативами без поддержки сверху.

"Могу точно сказать, что еще при Ельцине, с его раздачей суверенитетов регионам, наличие двух Алтаев сильно раздражало многих функционеров. Условно говоря, только они выпроваживают одного просителя с Алтая, как появляется еще один. И тоже с Алтая! Лучше уж иметь дело с одним "алтайцем", тем более что часть проблем в таком случае можно спихнуть на местную власть: мол, объединили вас, теперь разбирайтесь сами", – рассказывал собеседник.

В нынешнем десятилетии тема единого Алтая всерьез обсуждалась в экспертном сообществе в апреле 2021-го, когда вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе ВШЭ заявил, что 85 регионов для России многовато, поделены они не совсем правильно и некоторые "бедные" субъекты Федерации следует присоединить к "богатым".

Менее года назад, в сентябре 2023 года, в РА произошел небольшой скандал, когда губернатор Олег Хорохордин по просьбе местной Общественной палаты отозвал свои поправки к республиканской конституции. Общественники утверждали, что поправками могут воспользоваться "деструктивные силы, которые пытаются обострить национальный вопрос". Якобы изменения воспринимаются жителями республики в качестве "шага навстречу объединению" с Алтайским краем. В предлагавшихся поправках, носивших технический характер, содержалась замена некоторых терминов и несколько менялась форма ряда понятий. Однако этого хватило для бурной реакции части местной элиты.

Сам Хорохордин подчеркнул, что "любая информация о возможном объединении регионов – пустые слухи, не имеющие под собой никаких оснований".

"Неоднократно говорил и повторю еще раз: я, как и большинство наших жителей, выступаю за сохранение статуса Республики Алтай", – написал он в своем телеграм-канале 28 сентября 2023 года.

Статус и обособленность

Сергей Асеев считает, что объединение регионов довольно проблематично по ряду причин, в частности, из-за сложностей в управлении:

"Алтайский край обладает довольно обширной территорией со своей спецификой. По площади он больше, скажем, Таджикистана или Бангладеш. А если мы посмотрим на контуры Республики Алтай, где высокая удаленность населенных пунктов друг от друга, то даже при современных коммуникациях власти будет очень сложно вникать в специфику положения, а тем более в случае каких-то сложных ситуаций или конфликтов".

По мнению Сергея Кухтуекова, какой-то центральной причины, по которой жители Республики Алтай не хотят потери самостоятельности своего региона, не существует – скорее, есть комплекс аргументов, сливающихся в единый ответ значительной части населения:

"Конечно, оказывает влияние национальный состав республики, отличающийся от того, что имеет место в Алтайском крае. Стоит также учитывать историю алтайского народа, добровольного вхождения региона в состав Российской империи почти 270 лет назад, растянувшийся на сто лет. Это все передается, живет в памяти поколений. Многие у нас считают, что некое обособление, придание национального статуса является логическим завершением процесса, к которому народы Алтая шли долгие годы".

Кроме того, по словам Кухтуекова, у жителей Горно-Алтайска (в котором проживает треть жителей РА) сложилась привычка проживать в столичном городе:

"Это более престижно, комфортно, статусно. За многие годы это стало хорошей привычкой, от которой трудно отказаться. К тому же субъект Федерации в значительной степени финансируется федеральным центром и есть опасения, что Горный Алтай, будучи обычным провинциальным районом большого региона (Алтайского края или некоего конгломерата с участием Алтайского края и Кемеровской области), не будет получать столь значительные средства".

Здесь стоит пояснить, что проект слияния Алтайского края, РА и Кемеровской области в единое территориальное образование предлагал в 2005-м кемеровский губернатор Аман Тулеев. Видимо, не без его подачи эта идея то и дело вбрасывалась в политическое и информационное поле.

Кухтуеков уверен, что более продуктивным в нынешней ситуации будет задать вопросы об эффективности управленческой команды Республики Алтай:

"Скажем, дотационность является в значительной степени следствием неэффективного руководства и предыдущей, и действующей команды. Мы пока не получили ответ, как республике стать самодостаточным регионом, который сможет сам решить, как ему жить: самостоятельно, как сейчас, или же в составе другого субъекта, как автономная область, автономный район".

По кадровым, бюджетным и экономическим вопросам дискуссия нужна, считает Кухтуеков: