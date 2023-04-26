Томенко: объёмы высокотехнологичной медицинской помощи на Алтае выросли в три раза
Губернатор ознакомился с работой клинической больницы "РЖД-Медицина" в Барнауле
26 апреля 2023, 13:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ознакомился с работой клинической больницы "РЖД-Медицина" в Барнауле. Глава региона отметил, что объём высокотехнологичной медицинской помощи в крае вырос втрое.
В ходе своего визита Томенко встретился с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Александром Грицаем. Губернатору рассказали, что в ведомственной больнице лечат не только железнодорожников. Около 400 пациентов из Алтайского края ежегодно получают высокотехнологичную помощь по разным профилям.
"Сложение усилий государственной медицины и ведомственных – это большое подспорье для жителей края. Здесь 400 пациентов получили высокотехнологичную помощь, в целом по краю мы вышли на 18 тысяч. 10 лет назад эта цифра была в три раза меньше", – подчеркнул губернатор.
Томенко добавил, что в целом по краю благодаря участию в нацпроекте обновили оборудование. Всего на 4 млрд рублей было приобретено больше 700 единиц новейшей медицинской техники.
13:16:50 26-04-2023
Ну просто великолепно, а почему талоны к врачам все так же не достать?!
13:38:20 26-04-2023
Только скорые приезжают к больным, не тестируя на предмет ковида и не подтверждают его диагноз, а в последствии диагноз подтверждается, только время драгоценное упущено и вирус губит организм! Неоднократно было!
13:39:38 26-04-2023
Вот именно!!! Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи на Алтае выросли, а дефицит сохранился!!!
13:45:37 26-04-2023
Вырос, но не для всех, только для РЖД.)))
15:16:24 26-04-2023
Смешно и горько! Хотелось бы чтоб на собственной шкуре проверили например в 3 поликлинике на молодежной.
15:50:05 26-04-2023
В железнодорожной больнице всё платно, и цены очень высокие, и много неверных диагнозов.
21:43:51 26-04-2023
Две операции РЧК бесплатно с ожиданием 2 недели. Главное пройти ужасы первичного приёма и сдачи анализов. Вот это 10 круг по Данте
22:21:23 26-04-2023
В три раза за 10 лет звучит масштабнее, чем 27% в год. Важна и нужна полная информация вместо предвыборных лозунгов. Рост 27% ежегодно в течение 10 лет это хорошо, хотелось бы знать, что относится к высокотехнологичной медицине, какая потребность в ней на сегодня и была ли возможность полностью закрыть потребность в короткие сроки?
22:24:41 26-04-2023
Пусть приедит в Рубцовску высокотехнологично талон на ренген нужно ждать месяц
23:08:31 26-04-2023
Всё лучше и лучше оказывается, а мы и не знаем
08:20:32 27-04-2023
Особенно когда проходишь флюорографию в больнице на Титова, которая закрыта как бы, в мороз пока раздеваешься можно околеть.
08:42:22 27-04-2023
Всё хорошо, кудиновщина процветает.