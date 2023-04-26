НОВОСТИЗдоровье

Томенко: объёмы высокотехнологичной медицинской помощи на Алтае выросли в три раза

Губернатор ознакомился с работой клинической больницы "РЖД-Медицина" в Барнауле

26 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: Антон Федотов
Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ознакомился с работой клинической больницы "РЖД-Медицина" в Барнауле. Глава региона отметил, что объём высокотехнологичной медицинской помощи в крае вырос втрое.

В ходе своего визита Томенко встретился с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Александром Грицаем. Губернатору рассказали, что в ведомственной больнице лечат не только железнодорожников. Около 400 пациентов из Алтайского края ежегодно получают высокотехнологичную помощь по разным профилям.

"Сложение усилий государственной медицины и ведомственных – это большое подспорье для жителей края. Здесь 400 пациентов получили высокотехнологичную помощь, в целом по краю мы вышли на 18 тысяч. 10 лет назад эта цифра была в три раза меньше", – подчеркнул губернатор.

Томенко добавил, что в целом по краю благодаря участию в нацпроекте обновили оборудование. Всего на 4 млрд рублей было приобретено больше 700 единиц новейшей медицинской техники.

Виктор Томенко Алтайский край медицина

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:16:50 26-04-2023

Ну просто великолепно, а почему талоны к врачам все так же не достать?!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:20 26-04-2023

Только скорые приезжают к больным, не тестируя на предмет ковида и не подтверждают его диагноз, а в последствии диагноз подтверждается, только время драгоценное упущено и вирус губит организм! Неоднократно было!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:38 26-04-2023

Вот именно!!! Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи на Алтае выросли, а дефицит сохранился!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:37 26-04-2023

Вырос, но не для всех, только для РЖД.)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
И

15:16:24 26-04-2023

Смешно и горько! Хотелось бы чтоб на собственной шкуре проверили например в 3 поликлинике на молодежной.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:05 26-04-2023

В железнодорожной больнице всё платно, и цены очень высокие, и много неверных диагнозов.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:51 26-04-2023

Две операции РЧК бесплатно с ожиданием 2 недели. Главное пройти ужасы первичного приёма и сдачи анализов. Вот это 10 круг по Данте

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:23 26-04-2023

В три раза за 10 лет звучит масштабнее, чем 27% в год. Важна и нужна полная информация вместо предвыборных лозунгов. Рост 27% ежегодно в течение 10 лет это хорошо, хотелось бы знать, что относится к высокотехнологичной медицине, какая потребность в ней на сегодня и была ли возможность полностью закрыть потребность в короткие сроки?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:41 26-04-2023

Пусть приедит в Рубцовску высокотехнологично талон на ренген нужно ждать месяц

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

23:08:31 26-04-2023

Всё лучше и лучше оказывается, а мы и не знаем

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

08:20:32 27-04-2023

Особенно когда проходишь флюорографию в больнице на Титова, которая закрыта как бы, в мороз пока раздеваешься можно околеть.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость2

08:42:22 27-04-2023

Всё хорошо, кудиновщина процветает.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров