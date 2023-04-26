Томенко: объёмы высокотехнологичной медицинской помощи на Алтае выросли в три раза

Губернатор ознакомился с работой клинической больницы "РЖД-Медицина" в Барнауле

26 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ознакомился с работой клинической больницы "РЖД-Медицина" в Барнауле. Глава региона отметил, что объём высокотехнологичной медицинской помощи в крае вырос втрое.

В ходе своего визита Томенко встретился с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Александром Грицаем. Губернатору рассказали, что в ведомственной больнице лечат не только железнодорожников. Около 400 пациентов из Алтайского края ежегодно получают высокотехнологичную помощь по разным профилям.

"Сложение усилий государственной медицины и ведомственных – это большое подспорье для жителей края. Здесь 400 пациентов получили высокотехнологичную помощь, в целом по краю мы вышли на 18 тысяч. 10 лет назад эта цифра была в три раза меньше", – подчеркнул губернатор.

Томенко добавил, что в целом по краю благодаря участию в нацпроекте обновили оборудование. Всего на 4 млрд рублей было приобретено больше 700 единиц новейшей медицинской техники.