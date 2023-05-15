Томенко обсудил с главой Заринска развитие города и помощь ему

Глава региона отметил, что в городе серьёзно развивается промышленность

15 мая 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с главой Заринска Виктором Азгалдяном развитие города и помощь, которая сейчас необходима на краевом уровне. В своём Telegram-канале он отметил, что в городе серьёзно развивается промышленность.

Глава региона подчеркнул, что к концу мая "Алтайкокс" в регионе должен выйти на докризисные показатели по объёму отгруженных товаров. Кроме того, на максимальный объём производства вышла компания "Русская кожа". Также прирост по объёму выпуска товаров у восьми резидентов ТОСЭР, куда также переместился завод по покраске металла из Калининграда.

"Конечно, при таком развитии предприятий возникает и потребность в дополнительных кадрах. Совместно занимаемся этим вопросом – в том числе в рамках сотрудничества с Заринским политехническим техникумом и другими образовательными учреждениями. А на самом деле подготовка кадров для промышленности, развитие алтайской инженерной школы – это важное направление работы по всему краю, которому я уделяю особое внимание", – подчеркнул он.

Вместе с тем Томенко отметил, что в Заринске, как и в любом другом городе или посёлке края, есть множество бытовых вопросов. В том числе 4,5 тысячи человек в частном секторе ещё не обеспечены качественной водой. Для строительства нового водопровода нужно больше 200 миллионов рублей. Томенко подчеркнул, что для этого нужно решать вопрос с финансированием и все поручения по этому поводу он уже дал.