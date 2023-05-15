Глава региона в пятый раз представит ежегодный отчёт о деятельности краевого правительства

15 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как правительство Алтайского края помогает мобилизованным, сколько денег регион готов вложить в развитие муниципального транспорта, когда наладится работа региональных "мусорных" операторов и ждать ли бюджетникам новой индексации зарплат? Эти вопросы подготовили депутаты АКЗС к годовому отчёту губернатора Виктора Томенко. Глава региона выступит с докладом на сессии Заксобрания 25 мая и почти наверняка ответит на большинство заявленных тем. Кроме того, губернатор отправит в адрес каждой фракции и письменные ответы. Что больше всего волнует народных избранников – в материале amic.ru.

От поддержки мобилизованных до летнего отдыха

Всего Совет АКЗС утвердил десять вопросов, их направили губернатору ещё в начале апреля. Одна из ключевых тем, которая интересовала все фракции без исключения, – поддержка участников СВО, включая добровольцев и контрактников. В частности, депутаты спрашивали, какие социальные гарантии (в их числе медобслуживание) и программы реабилитации для участников СВО есть в Алтайском крае. Кроме того, парламентарии отдельно попросили губернатора рассказать, какая работа ведётся правительством края по поддержке членов семей мобилизованных.

Безусловно, депутатов волнуют и давние региональные "болевые точки". Например, парламентариев интересует проблема низких доходов в регионе и способы её решения. О том, какие действия планируются по увеличению зарплат в реальном секторе экономики, спрашивают у губернатора либерал-демократы. Как пояснил глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов, также "жириновцы" намерены выяснить, как решаются проблемы в растениеводстве в связи с падением экспортных цен на зерновые. "Какие меры на уровне края могут быть приняты и с какими инициативами край готов выйти на федеральный уровень", – уточнил Семёнов.

На фоне кадрового голода последних месяцев на краевых промпредприятиях актуальным становится вопрос о создании специальной программы по переподготовке рабочих. Именно этот сюжет поднимают коммунисты. Также "красных" интересует индексация стипендий студентам ссузов, восстановление Бурлинского и Кулундинского каналов и потенциальное строительство дороги, соединяющей бийское и рубцовское направления.

Другой популярной темой стал детский загородный отдых в Алтайском крае в летний сезон 2023 года. "Почти все объекты были построены ещё в 1980-е годы, они в большинстве случаев нуждаются в серьёзном материально-техническом обновлении. Будет ли увеличено финансирование на эти цели?" – уточняет руководитель справороссов Александр Молотов. Эсеры также интересуются, намерено ли краевое правительство привлекать для этого федеральные средства, например, за счёт участия в конкурсах.

В сфере здравоохранения вопросов по традиции больше всего. Например, депутаты спрашивают, как будет меняться структура фтизиатрической службы в регионе. Сейчас она разрознена, что влияет на качество и оперативность помощи, подчёркивают народные избранники. При этом край – один из лидеров в стране по количеству больных туберкулёзом.

Волнует депутатов и статус ФАПов: многие из них стоят на балансе муниципалитета и не переданы в краевую собственность. Планирует ли правительство сделать так, чтобы ФАПы вошли в программу поддержки местных инициатив и получили дополнительное финансирование – с таким вопросом обратились парламентарии к губернатору.

Когда такси популярнее автобуса

Конечно, десять вопросов, это далеко не всё, что краевые депутаты совместными усилиями подготовили к отчёту губернатора. Изначально каждая из пяти фракций АКЗС составила большой список ключевых тем и сюжетов, но затем была вынуждена его "ужать": многие вопросы дублировались. Для сравнения: единороссы заявили 13 вопросов, КПРФ – 9 и т. д.

Так, по словам вице-спикера АКЗС единоросса Дениса Голобородько, вопросы фракции ЕР в этом году касаются социально-экономического развития края, повышения уровня жизни в регионе, строительства и ремонта социальных объектов и других аспектов.

"Я бы выделил несколько важных тем. Один из вопросов – уровень зарплаты муниципальных служащих. Это непростая тема, фракция "Единая Россия" не раз поднимала её во время формирования предложений к проекту краевого бюджета. Несмотря на меры, которые ранее были приняты в этой части, зарплата остаётся невысокой. Важно поднимать престиж службы, тем самым привлекая квалифицированные кадры", – подчеркнул Голобородько.

Часть вопросов от ЕР связаны с привлечением специалистов в различные сферы – в медицину, образование, культуру и спорт. К примеру, единороссов волнует, планируется ли в крае принятие новых или совершенствование уже существующих программ (введение дополнительных мер поддержки) по привлечению кадров для сельской местности и малых городов.

Ещё одна проблемная тема – реализация мусорной реформы. Возникают претензии к работе региональных операторов, кроме того, остро стоят вопросы с полигонами размещения твёрдых коммунальных отходов и объектами по частичной переработке ТКО. "Наш вопрос о том, какие долгосрочные планы решения данных проблем сегодня есть в правительстве и профильных министерствах", – уточнил Голобородько.

Единороссы, как и представители остальных фракций, интересовались развитием муниципальных перевозок. Тема качества транспортных услуг остаётся одной из самых горячих в регионе. Например, в 2021 году правительство края выделило сразу 500 млн рублей на обновление парка автобусов в районах. Тем не менее депутаты утверждают, что в некоторых муниципалитетах у населения популярностью пользуются услуги нелегального такси. Из-за этого муниципальные маршруты становятся убыточными. В этой связи народные избранники спрашивают, как на ситуацию может повлиять краевое правительство. Кроме того, есть жалобы на санитарное состояние автобусов и техническую исправность, а также недостаточную вместимость, что тоже необходимо решать, уверены депутаты.

В "губернаторском списке" от ЕР также вопросы о социальной догазификации, ремонте сельских ДК, грантовой поддержки молодёжи и другие.

Итоги пятилетки

Ответы на поставленные вопросы губернатор традиционно предоставит в письменном виде, часть из затронутых сюжетов почти наверняка войдёт в годовой отчёт Виктора Томенко. Напомним, впервые за несколько лет итоговое выступление главы региона пройдёт не в апреле, а в мае. Для Томенко это последний отчёт в статусе действующего губернатора: пятилетний срок его полномочий подходит к концу. В сентябре пройдут очередные выборы главы региона. Пока Виктор Томенко официально не заявлял о своём желании пойти на новый срок, но все политэксперты убеждены, что это решённый вопрос.