НОВОСТИТранспорт

Опорная сеть. Алтайские дорожники восстанавливают дороги в четырех районах края

Работы ведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

28 мая 2024, 13:20, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: Министерство транспорта

Специалисты Юго-Западного ДСУ Алтайского края приводят в порядок несколько участков, входящих в опорную сеть. Работы проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает Министерство транспорта региона.

Какие работы идут?

В Змеиногорском и Третьяковском районах ремонтируют дорогу Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Предстоит обновить около 15 километров трассы. Специалисты Юго-Западного ДСУ укрепят основание проезжей части и обочин, уложат несколько слоев дорожной одежды. Также предстоит нанести разметку и установить знаки. На эти цели по нацпроекту направят почти 200 миллионов рублей. Часть работ дорожники выполнили в прошлом году, отремонтированы участки протяженностью около 5 км. В этом году приведут в нормативное состояние оставшиеся 10 км. В настоящее время на участке в Третьяковском районе специалисты приступили к фрезерованию старого дорожного покрытия, а в Змеиногорском районе работы стартуют на этой неделе.

Кроме того, в Третьяковском районе началась реконструкция участка протяженностью около двух километров, который является пограничным переходом между Россией и Казахстаном. Предстоит заменить дорожное полотно, сделать тротуары, освещение, парковку и площадку для арестованных автомобилей, благоустроить территорию. Стоимость работ составит 138 миллионов рублей.

В Министерстве транспорта призвали водителей с пониманием отнестись к работам и учитывать это при планировании поездок. Трасса Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан является связующим узлом между Россией и Казахстаном. Она также связывает Третьяковский, Змеиногорский, Курьинский, Поспелихинский районы с выходом на федеральную трассу А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

Другие работы идут на дороге А-322 Горняк – Староалейское с 44-го по 54-й километр. Бригада Юго-Западного ДСУ укладывает нижний слой асфальтобетона. Ранее специалисты выполнили  исправление профиля основания с добавлением нового материала из щебеночно-песчаной смеси. Далее они уложат верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, восстановят съезды с дороги.

Еще один участок – Рубцовск – Угловское – Михайловское. Там предстоит привести в порядок 5 километров. Еще несколько участков было отремонтировано по нацпроекту за предыдущие годы, в том числе на территории Угловского района. В Министерстве транспорта края напомнили, что трасса проходит через территорию трех муниципальных районов, имеет важное стратегическое значение для развития региона. Ежедневно в этом направлении курсируют порядка тысячи автомобилей и десятки автобусов.

А сколько дорог в 2024 году сделают по нацпроекту?

В этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на региональных трассах Алтайского края будет отремонтировано 40 участков,  на это направлено более 3 миллиардов рублей.

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Дороги Дорожный ремонт нацпроект

Комментарии 2

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Андрей

12:17:03 29-05-2024

Предлагаю накладывать наказание за не обозначенные населенные пункты , начиная с глав поселения до дорожных служб. Дорога между с. Петропавловское до с. Антоньевка. Есть деревня Курская, основана в 1912 году.

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Алексей

16:42:55 29-05-2024

3 млрд рублей выделили это сколько по сравнению с предыдущими годами? А сколько денег нужно чтобы решить вме проблемные участи дорог в крае? Сплошная дезинформация.. если открыть приложение "решаем вместе", то практически на все обращения граждан об ужасном состоянии дорого, везде одна отписка - финансирование ограничено.. Так что статья ни о чем!

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