Томенко объявил о создании экологического совета в Алтайском крае

Но для начала властям предстоит определиться со всеми организационными вопросами

04 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил, что решил создать экологический совет в регионе.

В телеграм-канале политик сообщил, что совет станет еще одним инструментом, с помощью которого усилят работу по сохранению природных богатств и чистоты экологии региона.

Также Томенко отметил, что встретился с главой Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым, при участии которого экологические советы уже работают во многих регионах.