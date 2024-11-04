Томенко объявил о создании экологического совета в Алтайском крае
Но для начала властям предстоит определиться со всеми организационными вопросами
04 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил, что решил создать экологический совет в регионе.
В телеграм-канале политик сообщил, что совет станет еще одним инструментом, с помощью которого усилят работу по сохранению природных богатств и чистоты экологии региона.
Также Томенко отметил, что встретился с главой Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым, при участии которого экологические советы уже работают во многих регионах.
"Мы в Алтайском крае всегда открыты к изучению опыта коллег. В ближайшее время определимся со всеми организационными вопросами, которые нужно решить, чтобы совет начал работать", – подчеркнул губернатор.
08:37:08 04-11-2024
моя мечта - войти в какой-нибудь дохлорожденный совет и получать за это бабаос, ничего не делая
08:46:35 04-11-2024
Гость (08:37:08 04-11-2024) моя мечта - войти в какой-нибудь дохлорожденный совет и полу...
Такие советы создаются для "своих" и чужаков туда не пускают. Попробуй устроиться в какой-нибудь роснадзор. Фигушки! Близко не подпустят, хотя плачутся, что там зарплаты копеечные. В другом фишка.
13:04:01 04-11-2024
Гость (08:46:35 04-11-2024) Такие советы создаются для "своих" и чужаков туда не пус... В крае есть единственный заповедник, в котором работают профессионалы с БОЛЬШОЙ буквы. Наверное, стоит хотя бы проконсультироваться с ними.
13:55:39 05-11-2024
Гость (08:46:35 04-11-2024) Такие советы создаются для "своих" и чужаков туда не пус... Совет будет, но 100% аналогом краевого "Министерства здравоохранения", точнее " Министерства охренения", которое с подачи "министра" Попова не только в районах но и в "столице края" фактически ликвидировало территориальные поликлиники доступные в пределах места жительства гнобя знающих врачей, вынуждая их или уезжать из края или переводится в платные, создаваемые под видом консультативно- диагностических (неважно: толи поликлиник типа хвалёной №14 (у чёрта на куличках), толи центров). В поликлиниках от врачей остались только "рожки и ножки", угробили даже: как краевую на Ляпидевского, так и онкологическую "Надежду", попасть туда можно , но получить сразу лечение это вряд ли.
10:17:28 04-11-2024
Гость (08:37:08 04-11-2024) моя мечта - войти в какой-нибудь дохлорожденный совет и полу... На том и живем, делаем видимость кипучей деятельности и плетемся в конце мирового обоза. Мусорная реформа в нашем городе, была чистота, сейчас же, убогие мусорные пост - площадки и в радиусе ста метров рябь мусорных "фантиков" и лужи гидравлического масла убитых мусоровозов, которые по дешёвке скупили в Москве и в округе.
08:40:44 04-11-2024
С другой стороны, ни одна партия в крае до сих пор не воспитала лидера, за которого хочется проголосовать. Краснопузые так вообще позор позорный - в самом бедном регионе не создать мощную оппозицию.
10:06:58 04-11-2024
А также возглавить Главное Управление по взаимодействию со всеми комитетами и комиссиями по обращению с ТКО и прочими подотделами очистки.
10:21:58 04-11-2024
И что, теперь маслоэстракционный завод на Павловском тракте, отравляющий воздух, закроют?
12:21:55 04-11-2024
Очень хорошее решение!
Главное, чтобы в нем работали профессионалы с экологическим и юридическим образованием,а не...
12:53:33 04-11-2024
для природы все, для человека ничего! Придумал новый лозунг)))
14:43:39 04-11-2024
Правильное решение и будет только на пользу всем жителям и гостя нашего края.