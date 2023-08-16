Томенко объявил о зарождении новой традиции в Алтайском крае в сфере промышленности
Традиция должна стать постоянной и любимой многими работниками
16 августа 2023, 13:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт новой традиции – чествовать вклад промышленников в развитие региона.
Томенко отметил, что среди алтайских заводов есть российские и мировые лидеры, а многие предприятия имеют все шансы стать первыми в своем направлении в будущем. Например, Алтайский край – единственный в России регион, где производят авиационные шины.
"Промышленность – одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня мы закладываем традицию, которая должна стать постоянной и любимой многими работниками наших промышленных предприятий", – подчеркнул глава региона.
Губернатор указал, что в промышленности края занято 12% экономически активного населения региона. Заводы обеспечивают более трети налоговых платежей во все уровни бюджетов и четверть инвестиций в основной капитал.
14:27:30 16-08-2023
Традиция то в чем?
14:37:43 16-08-2023
Олег (14:27:30 16-08-2023) Традиция то в чем?... Ну судя по фото традиция состоит в торжественном ежегодном награждении промышленников.
14:49:44 16-08-2023
И награждении себя "любимых"
15:01:12 16-08-2023
Молодцы, что запретили ему улыбаться! Совсем другой человек стал, мужественный. Теперь заживем по новому - зарядка, работа, презрение к деньгам, отсутствие всяческой лжи (Ю.И. Визбор).
15:24:30 16-08-2023
скорей бы выборы прошли
15:27:06 16-08-2023
Томенкo пиарят
15:54:30 16-08-2023
мы переполнены счастьем и гордостью!!! Эти слова нужно отливать в граните!!! инновации, прогресс, бизнес кластеры, мы верим, что нас ждет будущее на зависть всему миру!!!
21:39:29 16-08-2023
Гость (15:54:30 16-08-2023) мы переполнены счастьем и гордостью!!! Эти слова нужно отлив... Это прорыв...
08:22:55 17-08-2023
Гость (15:54:30 16-08-2023) мы переполнены счастьем и гордостью!!! Эти слова нужно отлив... Будущее ,наподобие Нью-Васюков?
21:57:38 16-08-2023
Традиционно исчезают сельхозпредприятия, население в сёлах беднеет. Традиционно город село не кормит. У нас край какой?. Промышленный?
08:23:51 17-08-2023
Андрей (21:57:38 16-08-2023) Традиционно исчезают сельхозпредприятия, население в сёлах б... Нет,вымирающий.
19:47:54 17-08-2023
Такое впечатление, что отзывы пишут те кто телефон из рук не выпускает, идите работайте и будет вам счастье, в виде финансов , уверенности и т.д.
08:32:29 18-08-2023
Из села (19:47:54 17-08-2023) Такое впечатление, что отзывы пишут те кто телефон из рук не... Дорогой ,отзывы пишут те,кто неравнодушен.А кому всё безразлично ,уподобляются рабам,так как они -немы.А насчёт работы ,частично соглашусь-если бы это не у нас ,а у них ,проклятых работать ,то ,да,можно заработать.А у нас -не заработаешь ,а проработаешь.Не раз убеждался .Такая вот она се ля ви.
15:31:29 18-08-2023
Вот что такое пиар и жажда власти! Будем содержать Америку за счет нищего региона
15:33:06 18-08-2023
Работают работают московские политтехнологи! За наши же бабки нам тухляк втюхивают!