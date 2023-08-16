Томенко объявил о зарождении новой традиции в Алтайском крае в сфере промышленности

Традиция должна стать постоянной и любимой многими работниками

16 августа 2023, 13:00, ИА Амител













































































































































































































Виктор Томенко вручил награды промышленникам / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт новой традиции – чествовать вклад промышленников в развитие региона.

Томенко отметил, что среди алтайских заводов есть российские и мировые лидеры, а многие предприятия имеют все шансы стать первыми в своем направлении в будущем. Например, Алтайский край – единственный в России регион, где производят авиационные шины.

"Промышленность – одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня мы закладываем традицию, которая должна стать постоянной и любимой многими работниками наших промышленных предприятий", – подчеркнул глава региона.

Губернатор указал, что в промышленности края занято 12% экономически активного населения региона. Заводы обеспечивают более трети налоговых платежей во все уровни бюджетов и четверть инвестиций в основной капитал.