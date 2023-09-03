Томенко оценил масштабы празднования Дня города в Барнауле
Глава региона побывал на фестивале "Русское лето. ZaРоссию"
03 сентября 2023, 11:33, ИА Амител
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил масштабы празднования Дня города в Барнауле. Пост об этом опубликован в его телеграм-канале.
Томенко отметил, что прошедшие мероприятия собрали не только жителей города, но и гостей. Праздник, по его мнению, был как для Барнаула, так и для всего региона.
Также глава региона добавил, что вечером он посетил фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" и посмотрел салют вместе с горожанами.
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2023
Комментарии 0