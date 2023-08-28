Томенко осмотрел предприятия, где изготавливают уникальные кирпичи и сыры

Губернатор Алтайского края отметил, что предприятия используют в работе самые современные технологии

28 августа 2023, 14:44, ИА Амител





































































































































































Виктор Томенко посетил Петропавловский район / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Петропавловский район, где побывал на предприятии "Силикатчик", где производят и поставляют по всему региону силикатный кирпич, на Камышенском маслосырзаводе, где изготавливают уникальный сыр, а также осмотрел социальные недавно отремонтированные объекты.

"На “Силикатчике” решают вопросы, связанные с импортозамещением. Сейчас производство уже на 80% не зависит от импорта, в планах на ближайшие пару лет дойти до 95%", - подчеркнул глава региона.

Производство сыра, по словам Томенко, одно из самых перспективных направлений в молочном секторе. В частности, в крае десятки предприятий занимаются производством сыров, в сам край - в числе лидеров по этому направлению среди регионов России.

"Сыроделию на Алтае уже больше сотни лет. Поэтому и качество наших сыров - одно из лучших в стране. Наши предприятия используют в работе самые современные технологии и патентуют собственные решения", - указал губернатор.

Также Томенко посетил среднюю школу в селе Петропавловское, которую недавно отремонтировали.