Томенко осмотрел предприятия, где изготавливают уникальные кирпичи и сыры
Губернатор Алтайского края отметил, что предприятия используют в работе самые современные технологии
28 августа 2023, 14:44, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Петропавловский район, где побывал на предприятии "Силикатчик", где производят и поставляют по всему региону силикатный кирпич, на Камышенском маслосырзаводе, где изготавливают уникальный сыр, а также осмотрел социальные недавно отремонтированные объекты.
"На “Силикатчике” решают вопросы, связанные с импортозамещением. Сейчас производство уже на 80% не зависит от импорта, в планах на ближайшие пару лет дойти до 95%", - подчеркнул глава региона.
Производство сыра, по словам Томенко, одно из самых перспективных направлений в молочном секторе. В частности, в крае десятки предприятий занимаются производством сыров, в сам край - в числе лидеров по этому направлению среди регионов России.
"Сыроделию на Алтае уже больше сотни лет. Поэтому и качество наших сыров - одно из лучших в стране. Наши предприятия используют в работе самые современные технологии и патентуют собственные решения", - указал губернатор.
Также Томенко посетил среднюю школу в селе Петропавловское, которую недавно отремонтировали.
15:09:53 28-08-2023
Уникальность кирпичей в чём? Треугольные,шестиугольные? В стену сами складываются? Где подробности?
16:19:11 28-08-2023
Этот сыр можно один купить на МРОТ и грызть ....пока не вымрешь
16:28:01 28-08-2023
все смотрит и смотрит. а работать то когда будет?
16:47:46 28-08-2023
...Именно поэтому наши сыры в Европейской части России и называют "кормовыми"...
18:13:49 28-08-2023
Лучше бы до Антоньевка доехал, посмотрел бы на другой завод этого же хозяина. Люди без работы остались.
01:19:35 29-08-2023
А когда ехали на силикатный в с. Камышенка. По улице ведущей на завод не заметили сгоревшие дома? И не по интересовался по чему они сгорели.