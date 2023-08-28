НОВОСТИОбщество

Томенко осмотрел предприятия, где изготавливают уникальные кирпичи и сыры

Губернатор Алтайского края отметил, что предприятия используют в работе самые современные технологии

28 августа 2023, 14:44, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Петропавловский район, где побывал на предприятии "Силикатчик", где производят и поставляют по всему региону силикатный кирпич, на Камышенском маслосырзаводе, где изготавливают уникальный сыр, а также осмотрел социальные недавно отремонтированные объекты.

"На “Силикатчике” решают вопросы, связанные с импортозамещением. Сейчас производство уже на 80% не зависит от импорта, в планах на ближайшие пару лет дойти до 95%", - подчеркнул глава региона.

Производство сыра, по словам Томенко, одно из самых перспективных направлений в молочном секторе. В частности, в крае десятки предприятий занимаются производством сыров, в сам край - в числе лидеров по этому направлению среди регионов России.

"Сыроделию на Алтае уже больше сотни лет. Поэтому и качество наших сыров - одно из лучших в стране. Наши предприятия используют в работе самые современные технологии и патентуют собственные решения", - указал губернатор.

Также Томенко посетил среднюю школу в селе Петропавловское, которую недавно отремонтировали.

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НОВОСТИАлтай
Виктор Томенко Алтайский край бизнес

Комментарии 6

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ГадкийЯ

15:09:53 28-08-2023

Уникальность кирпичей в чём? Треугольные,шестиугольные? В стену сами складываются? Где подробности?

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Гость

16:19:11 28-08-2023

Этот сыр можно один купить на МРОТ и грызть ....пока не вымрешь

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гость

16:28:01 28-08-2023

все смотрит и смотрит. а работать то когда будет?

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Гость

16:47:46 28-08-2023

...Именно поэтому наши сыры в Европейской части России и называют "кормовыми"...

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Гость

18:13:49 28-08-2023

Лучше бы до Антоньевка доехал, посмотрел бы на другой завод этого же хозяина. Люди без работы остались.

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Гость

01:19:35 29-08-2023

А когда ехали на силикатный в с. Камышенка. По улице ведущей на завод не заметили сгоревшие дома? И не по интересовался по чему они сгорели.

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