Томенко пожелал "счастливой и долгой судьбы" новому молочному комплексу за 7 млрд

Алтайский край будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год

22 августа 2023, 18:11, ИА Амител













































































































































































Виктор Томенко на открытии молочного комплекса / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия молочного комплекса ООО "Блиновское" в селе Яново.

Благодаря МТК "Яново" регион будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появятся 250 рабочих мест.

"Я убежден, что комплекс ждет счастливая и долгая судьба. Все мы, кто работает здесь на комплексе, живет в Заринском районе, живет его заботами, его будущим, - приложим все усилия, чтобы так и было. И инвесторы, и органы власти выполнили на первом этапе все обязательства. Дальше каждый день мы будем комплекс развивать, и он выйдет на проектные мощности", - подчеркнул Томенко.

Комплекс - это часть масштабного инвестиционного проекта в области молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах - в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Все предприятия будут в год производить до 200 тысяч тонн молока для всей России.