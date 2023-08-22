НОВОСТИАлтай

Томенко пожелал "счастливой и долгой судьбы" новому молочному комплексу за 7 млрд

Алтайский край будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год

22 августа 2023, 18:11, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия молочного комплекса ООО "Блиновское" в селе Яново.

Благодаря МТК "Яново" регион будет дополнительно производить 30 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появятся 250 рабочих мест.

"Я убежден, что комплекс ждет счастливая и долгая судьба. Все мы, кто работает здесь на комплексе, живет в Заринском районе, живет его заботами, его будущим, - приложим все усилия, чтобы так и было. И инвесторы, и органы власти выполнили на первом этапе все обязательства. Дальше каждый день мы будем комплекс развивать, и он выйдет на проектные мощности", - подчеркнул Томенко.

Комплекс - это часть масштабного инвестиционного проекта в области молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах - в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Все предприятия будут в год производить до 200 тысяч тонн молока для всей России.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край промышленность

Комментарии 7

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Дай Бог

21:58:36 22-08-2023

Развиваться предприятию. Это же очень хорошо новые рабочие места. И главное чтобы выпускаемая продукция была без пальмового масла.

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Гость

13:28:36 23-08-2023

Дай Бог (21:58:36 22-08-2023) Развиваться предприятию. Это же очень хорошо новые рабочие м... Главное чтобы по доступной цене.

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Кирьян

22:49:16 22-08-2023

Молодцы. И коровок много.

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Фанатик

00:26:42 23-08-2023

Ну всё спасибо.. В СПб довезите мне нашу Алтайскую молочку ребят.

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Афиноген

08:15:17 23-08-2023

Да ,хорошо бы ,чтобы он работал и не закрылся ,как некоторые комплексы в нашем крае.И вопрос-будет ли он способствовать снижению цены на молочную продукцию здесь,у нас?Ведь до нынешней продукции не докупиться.

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Гость

08:37:29 23-08-2023

Афиноген (08:15:17 23-08-2023) Да ,хорошо бы ,чтобы он работал и не закрылся ,как некоторы... Вас не поймёшь, цены в магазинах не нравятся, а закупочной ценой тоже недовольны, мол, платите крестьянам больше. Как тут одно с другим свести?

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Афиноген

08:43:53 24-08-2023

Гость (08:37:29 23-08-2023) Вас не поймёшь, цены в магазинах не нравятся, а закупочной ц... А ,господин хороший ,свести проще простого -надо умерить свою непомерную жадность в плане закупок молока у крестьян или фермеров и дать им возможность развивать своё хозяйство.А то ,что получается?У них за бесценок купят это молоко ,женят его раз на пятнадцать,да вбухают туда ещё и пальмового масла .На выходе переработанный продукт негодный к употреблению ,но со сногсшибательной ценой.Так что я посоветую быть скромней,скромнее надо быть ,хватит и вам на хлеб с натуральным маслом и люди должны иметь возможность купить эту продукцию в аграрном крае и крестьянин не в накладе.

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