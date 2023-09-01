Томенко открыл школу в Тальменке, построенную по самым современным стандартам
Губернатор Алтайского края уверен, что новая школа будет радовать жителей долгие годы
01 сентября 2023, 14:27, ИА Амител
Виктор Томенко открыл новую школу в Тальменке / Фото: Антон Червяков
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии новой школы в Тальменке. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Очень рад был сегодня побывать на линейке в Тальменке, где к началу учебного года открыли новую школу на 550 мест. Важное событие для всего Тальменского района", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что школа построена по самым современным стандартам: с оборудованными всем необходимым классами, отличным спортивным ядром и бесплатным wi-fi.
"Уверен, эта школа будет радовать нас долгие годы", - добавил губернатор.
22:14:30 01-09-2023
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