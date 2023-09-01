Томенко открыл школу в Тальменке, построенную по самым современным стандартам

Губернатор Алтайского края уверен, что новая школа будет радовать жителей долгие годы

01 сентября 2023, 14:27, ИА Амител





















































































































































































Виктор Томенко открыл новую школу в Тальменке / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии новой школы в Тальменке. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Очень рад был сегодня побывать на линейке в Тальменке, где к началу учебного года открыли новую школу на 550 мест. Важное событие для всего Тальменского района", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что школа построена по самым современным стандартам: с оборудованными всем необходимым классами, отличным спортивным ядром и бесплатным wi-fi.