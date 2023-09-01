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Томенко открыл школу в Тальменке, построенную по самым современным стандартам

Губернатор Алтайского края уверен, что новая школа будет радовать жителей долгие годы

01 сентября 2023, 14:27, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии новой школы в Тальменке. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Очень рад был сегодня побывать на линейке в Тальменке, где к началу учебного года открыли новую школу на 550 мест. Важное событие для всего Тальменского района", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что школа построена по самым современным стандартам: с оборудованными всем необходимым классами, отличным спортивным ядром и бесплатным wi-fi.

"Уверен, эта школа будет радовать нас долгие годы", - добавил губернатор.

Виктор Томенко Алтайский край День знаний

Комментарии 1

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Мамут

22:14:30 01-09-2023

Для детей и молодёжи это важный день! Ещё и с губернатором встретились и даже поговорили с ним)

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