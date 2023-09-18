В понедельник, 18 сентября, в краевом театре драмы Виктор Томенко официально вступил в должность

18 сентября 2023, 14:29, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально вступил в должность. В понедельник, 18 сентября, в краевом театре драмы состоялась инаугурация главы региона. Как прошла церемония (к слову, уже вторая для Виктора Томенко) – в материале amic.ru.

"Клянусь служить"

На торжественную церемонию съехался весь политический и общественный бомонд региона: полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госдумы и АКЗС, главы муниципальных образований и руководители представительных органов, предприятий, организаций, учреждений края, представители судейского сообщества, духовенства, политических партий и общественных организаций.

По традиции Виктор Томенко принес присягу и поклялся "верно служить народу". Перед произнесением присяги в зал театра внесли государственный флаг, флаг Алтайского края, Конституцию и Устав региона.

"Клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края", – торжественно заявил Томенко.

Председатель краевого избиркома Ирина Акимова еще раз признала выборы состоявшимися, а результаты – действительными. Томенко заручился поддержкой 76,17% голосов избирателей – за него проголосовали 417 068 человек. Всего отдать свой голос за будущего главу региона пришли 537,9 тысячи человек из 1,7 млн избирателей. Явка составила 31,04%. Глава избиркома вручила Виктору Томенко удостоверение об избрании губернатором.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Нового главу региона поздравил полпред президента России в СФО Анатолий Серышев. Он отметил, что на плечи Томенко и его команду за пять лет легло немало испытаний – пандемия, глобальные изменения в мире, в том числе СВО и последовавшие за ней санкции. Однако региону, подчеркнул Серышев, удалось преодолеть все трудности. Так, несмотря на ограничения, Алтайский край сохранил статус аграрной столицы Сибири. Предприятия АПК продолжили наращивать объемы производства, проводя политику импортозамещения. Расширяется и Чуйский тракт, притягивая в регион все большее число гостей. Продолжают развиваться села.

"Уверен, что вы переформатируете команду, в которой найдется место каждому, вложившему часть души в улучшение жизни граждан. И мы выполним все задачи, поставленные президентом", – обратился Серышев к главе региона.

С праздничной речью выступил и председатель АКЗС Александр Романенко. По его словам, полученные результаты выборов – оценка проделанной работы и правильности намеченного курса на развитие региона.

"Сегодняшним мероприятием завершается организация публичной власти в регионе. Прошли выборы АКЗС, представительных органов местного самоуправления, избраны главы территорий. А сегодня определился лидер большой управленческой команды, которая поведет регион к дальнейшему развитию", – отметил он.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вновь избранный губернатор обратился к присутствующим в зале и ко всем жителям, поблагодарив за поддержку. Глава региона назвал прошедшие выборы законными, честными и открытыми. По замыслу губернатора Алтайский край должен стать ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией инноваций и комфортной жизни. Томенко также напомнил, что в Алтайском крае утверждена стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года, главные цели которой – экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, сохранение и развитие человеческого капитала.

"Как глава региона я сделаю для этого все необходимое. Алтайский край – наш общий дом. Я всегда говорю: здесь живут талантливые, добрые и сильные люди с открытым сердцем и щедрой душой. Любовь к Алтаю дает силы и объединяет всех нас. Уверен, мы вместе добьемся успеха и продолжим развивать регион для счастья и благополучия нынешних и будущих поколений его жителей", – обратился к присутствующим губернатор.

Также переизбранного главу региона поздравили глава Благовещенского района Андрей Гинц и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

По мнению депутата АКЗС Максима Банных, одержанная Виктором Томенко победа говорит о том, что жители Алтайского края высоко оценили его работу на посту губернатора и принимают заданный им курс.

"Виктора Петровича поддерживают президент России Владимир Владимирович Путин, федеральные министры. Недавно мы все увидели это. Уверен, что эта поддержка поможет в дальнейшем развитии экономики и социальной сферы нашего края. Впереди у губернатора пять лет напряженной и ответственной работы на благо Алтайского края. Задача депутатского корпуса – создавать законодательные условия, в которых эта работа будет максимально эффективной", – отметил депутат АКЗС.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по направлению "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист. В 1990-х годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате (сегодня – ОАО ГМК "Норильский никель") на ряде должностей: бухгалтера, экономиста, начальника отдела налогов финансового управления, заместителя генерального директора по экономике и финансам.

В марте 2010 года Виктора Томенко назначили замгубернатора Красноярского края – заместителем председателя краевого правительства. В феврале 2012 года он занял пост первого замгубернатора региона – председателя краевого правительства. В 2014-2017 годах был первым заместителем губернатора Красноярского края – председателем правительства Красноярского края. 30 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.