Томенко поделился впечатлениями от экскурсии по "Поезду Победы"
Губернатор выразил уверенность в том, что проект еще долго будет востребован
25 октября 2023, 17:01, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел экспозицию "Поезда Победы", прибывшего из Бийска в Барнаул. Впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале.
"В каждом вагоне – история времен Великой Отечественной войны, где есть место и фактам, и эмоциональным воспоминаниям о событиях тех лет", – отметил Томенко.
Глава региона выразил уверенность в том, что проект "Поезд Победы" будет востребован еще многие годы.
Он также добавил, что в годы ВОВ больше 550 тысяч жителей Алтайского края ушло на фронт и половина из них не вернулась.
18:26:47 25-10-2023
Давно стоит заброшенным клуб завода Трансмаш, построенный в 40е годы, когда страна была в разрухе. Самое место создать музей ВОВ и тыла, воинской славы наших земляков в современное время. Посмотрите, сколько желающих посетить музей-поезд. Значит, это востребовано.