Томенко поделился впечатлениями от экскурсии по "Поезду Победы"

Губернатор выразил уверенность в том, что проект еще долго будет востребован

25 октября 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посмотрел экспозицию "Поезда Победы", прибывшего из Бийска в Барнаул. Впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале.

"В каждом вагоне – история времен Великой Отечественной войны, где есть место и фактам, и эмоциональным воспоминаниям о событиях тех лет", – отметил Томенко.

Глава региона выразил уверенность в том, что проект "Поезд Победы" будет востребован еще многие годы.

Он также добавил, что в годы ВОВ больше 550 тысяч жителей Алтайского края ушло на фронт и половина из них не вернулась.

