Томенко поделился впечатлениями от похода на спектакль "Авиатор"

Губернатор края отметил захватывающий сюжет, над которым нужно подумать

27 марта 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко/Телеграм

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сходил в театр и поделился впечатлениями от постановки. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Постановка очень интересная – по роману "Авиатор" популярного современного писателя Евгения Водолазкина. Сюжет держит внимание от начала до конца спектакля, а его повороты заставляют о многом подумать", – написал Томенко.

Он также поблагодарил актёров за работу и отметил, что приближается Всемирный день театра.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что в 2022 году на 65 проектов в сфере культурной жизни региона выделили 1,1 млрд рублей.