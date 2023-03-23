Томенко: в 2022 году на проекты в сфере культуры на Алтае выделили 1,1 млрд рублей

В текущем году работа по постройке, реконструкции и ремонту учреждений продолжится — на эти цели в бюджете заложены 3 млрд рублей

23 марта 2023, 18:33, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в 2022 году на 65 проектов в сфере культурной жизни региона выделили 1,1 млрд рублей. В своём Telegram-канале он отметил, что речь идёт не только о содержании театров, музеев и библиотек, но и о строительстве, реконструкции и ремонте самых разных учреждений культуры.

В частности, в Косихинском районе после капремонта открыли Дом культуры. Кроме того, отремонтировали центральную библиотеку в Алейске, продолжили реконструкцию Алтайского государственного художественного музея, начали реставрацию военно-исторического отдела краеведческого музея.

В 2023 году работа продолжится. В бюджет на развитие отрасли заложена сумма в 3 млрд рублей.