Томенко подписал соглашение о привлечении в Алтайский край крупных кинокомпаний

По мнению губернатора, это будет отлично работать и на продвижение региона, и с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций

04 апреля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Томенко подписал соглашение о привлечении крупных кинокомпаний в регион. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По словам политика, в крае снято много известных фильмов и у него "большие перспективы развития киноиндустрии".

"Поэтому сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Задача – привлечь к нам для съёмок крупные кинокомпании", – отметил он.

Виктор Томенко считает, что такое решение будет отлично работать и на продвижение Алтайского края, и с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций.