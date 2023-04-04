Томенко подписал соглашение о привлечении в Алтайский край крупных кинокомпаний
По мнению губернатора, это будет отлично работать и на продвижение региона, и с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций
04 апреля 2023, 15:35, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Томенко подписал соглашение о привлечении крупных кинокомпаний в регион. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
По словам политика, в крае снято много известных фильмов и у него "большие перспективы развития киноиндустрии".
"Поэтому сегодня я подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Задача – привлечь к нам для съёмок крупные кинокомпании", – отметил он.
Виктор Томенко считает, что такое решение будет отлично работать и на продвижение Алтайского края, и с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций.
15:56:21 05-04-2023
Больше проблем нет,только это,Господи откуда он свалился на нашу голову?
21:25:18 05-04-2023
А что снимать будем? Грязь и пыль до неба? Реки на Антона Петрова? Обвалившие фасады? Ну а ям вообще несчитанное количество.
11:56:13 06-04-2023
Гость. (21:25:18 05-04-2023) А что снимать будем? Грязь и пыль до неба? Реки на Антона Пе... реку Обь, в которой теперь ноги намочить страшно, а мы пьем. больных и очень толстых людей на улицах, что говорит о качестве продуктов и медицины. и еще много-много чего! работы выше крыши. ах, да, о работе... она не за деньги, а "за еду" у большинства простых жителей АК. про это тоже можно снять.
23:17:10 05-04-2023
Фильм катастрофу про утечку химических отходов под Бийском снимать.
11:40:36 06-04-2023
Вместо того, чтобы поднимать Алтайский край с колен... будем снимать кино про развал сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения по Красноярске...