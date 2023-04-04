Губернатор перечислил и другие инициативы, которые будут обсуждать 4 апреля на заседании президиума Госсовета в Москве

04 апреля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил в четыре раза увеличить предельный лимит промышленной ипотеки. Такую инициативу обсуждали в понедельник, 3 апреля, в Москве на круглом столе "Меры финансовой поддержки производителей", где сформулировали предложения к президиуму Госсовета РФ, заседание которого пройдёт сегодня, 4 апреля, сообщают в правительстве региона.

В своём телеграм-канале Виктор Томенко отметил, что в экономике Алтайского края промышленность играет существенную роль и, несмотря на все сложности, предприятия региона развиваются и даже показывают рост. При этом ключевой вопрос заключается в том, чтобы "найти золотую середину между требованиями к предприятиям со стороны государства и мерами поддержки, на которые могут рассчитывать наши промышленники", отметил губернатор.

В связи с этим он назвал предложения, которые планируют обсудить на заседании президиума:

создать федеральный гарантийный фонд для поддержки предприятий, которые привлекают займы Фонда развития промышленности. Сейчас этот фонд предлагает несколько программ финансирования под 1-3% годовых, объём таких льготных займов может достигать 10 млрд рублей;

увеличить предельный лимит промышленной ипотеки (по ней компании получают займы под 5% годовых) в четыре раза (с 500 млн до 2 млрд рублей), а также распространить её действие не только на приобретение недвижимости, но и на строительство новых объектов и реконструкцию действующих;

восстановить объёмы финансирования на субсидии производителям сельхозтехники, которые были утверждены в постановлении правительства РФ в 2012 году.

Ранее Виктор Томенко сообщил, что в Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий полностью соответствуют новому закону о навозе.