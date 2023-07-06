Томенко подписал соглашение о сотрудничестве Алтайского края с тракторным заводом

Глава региона отметил, что с предприятием из Санкт-Петербурга край сотрудничает давно

06 июля 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"С тракторным заводом мы работаем давно. Прошлый год стал рекордным с точки зрения покупки техники петербургского предприятия: аграрии купили 205 машин, строительно-дорожные предприятия – 30", – отметил глава региона.

Он добавил, что все поставки завод совершает вовремя.

По словам главы региона, тракторный завод увеличил объемы закупок комплектующих у алтайских производителей на сумму в миллиард рублей. "Нортек" поставил петербургскому заводу 13,5 тысяч шин, а Барнаульский завод прессового оборудования – 8,1 тысячи колесных дисков.