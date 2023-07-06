Томенко подписал соглашение о сотрудничестве Алтайского края с тракторным заводом
Глава региона отметил, что с предприятием из Санкт-Петербурга край сотрудничает давно
06 июля 2023, 16:52, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
"С тракторным заводом мы работаем давно. Прошлый год стал рекордным с точки зрения покупки техники петербургского предприятия: аграрии купили 205 машин, строительно-дорожные предприятия – 30", – отметил глава региона.
Он добавил, что все поставки завод совершает вовремя.
По словам главы региона, тракторный завод увеличил объемы закупок комплектующих у алтайских производителей на сумму в миллиард рублей. "Нортек" поставил петербургскому заводу 13,5 тысяч шин, а Барнаульский завод прессового оборудования – 8,1 тысячи колесных дисков.
16:55:54 06-07-2023
А рубцовский тракторный не судьба возродить???
10:36:41 07-07-2023
Гость (16:55:54 06-07-2023) А рубцовский тракторный не судьба возродить???... Надо просто нам всем вместе попросить и погромче: Виктор Петрович! Возроди Рубцовский тракторный!!!
17:39:31 06-07-2023
Перед очередными выборами со всеми подпишем соглашения и договора ,ну и Рубцовский тракторный возродим ,усе поднимем …