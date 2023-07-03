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Томенко рассказал, сколько человек посетили форум "День сибирского поля"

Местные компании договорились о поставках продукции, в том числе и за рубеж

03 июля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об итогах форма "День сибирского поля". Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, форум посетили около 45 тысяч человек, а компании приступают к реализации договоров, подписанных на формуе.

"Группа компаний "Алмаз" договорилась о поставках продукции, в том числе борон, культиваторов, плугов, на сумму 110 миллионов рублей. Компания "АСМ-Экспорт" будет поставлять зерносушилки в Кемеровскую, Омскую области и в Казахстан, а "Комплекс Агро" — впервые — в Монголию", - отметил Томенко.

Губернатор добавил, что сельхозмашиностроение в крае развивается.

Экономика Алтайский край
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