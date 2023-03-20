Томенко похвалил строителей, которые чинят крышу алтайского детсада после урагана
Работы ведутся в селе Тюменцево
20 марта 2023, 15:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко похвалил строителей, которые восстанавливают крышу одного из корпусов детсада в селе Тюменцево.
8 марта там из-за непогоды сдуло кровлю, в результате чего дети оказались вынуждены ходить в другое учреждение. Глава региона тогда потребовал провести ремонт в кратчайшие сроки.
"Получаю фото и видео из Тюменцево, где вовсю идёт восстановление крыши одного из корпусов детского сада. Кровля серьёзно пострадала во время урагана: когда разбирали обломки, вывезли 20 грузовиков. Специалисты, которые сейчас работают на месте, – молодцы! Сделают всё даже лучше и надёжнее, чем было до урагана", – написал Томенко в телеграм-канале.
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