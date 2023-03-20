Томенко похвалил строителей, которые чинят крышу алтайского детсада после урагана

Работы ведутся в селе Тюменцево

20 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Ремонт крыши детсада в селе Тюменцево / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко похвалил строителей, которые восстанавливают крышу одного из корпусов детсада в селе Тюменцево.

8 марта там из-за непогоды сдуло кровлю, в результате чего дети оказались вынуждены ходить в другое учреждение. Глава региона тогда потребовал провести ремонт в кратчайшие сроки.